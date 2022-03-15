快訊／台灣高爾夫球傳奇「呂良煥病逝」！享壽86歲

記者閔文昱／綜合報導

台灣高爾夫球員「Mr. LU」呂良煥，傳出今晨病逝於台北榮民總醫院，享年86歲。

據了解，呂良煥於1959年至1979年間曾多次獲得亞洲高爾夫球巡迴賽（Asian Tour）與歐洲高爾夫球巡迴賽（PGA European Tour）賽事冠軍，也是台灣史上最出色的男子高爾夫球員之一，被英國高爾夫球迷暱稱為「Mr. Lu」。

根據高爾夫刊物《高爾夫文摘》雜誌21日晚間6點多在臉書發文指出，呂良煥幼年時曾當過牧童與桿弟，但憑藉著努力與智慧，逐漸於亞洲及日本高壇嶄露頭角，並在1971年於皇家伯克戴球場舉行的英國公開賽中勇奪第二，而期間他精湛的球技以及優雅的紳士風度，征服無數球迷，更贏得「Mr. Lu」的雅號。

《高爾夫文摘》指出，傳記作家宋永祥曾透露，呂良煥比賽時一定要見到中華民國國旗，否則不出賽，甚至還會自行攜帶國旗出國比賽。而在1971年的英國公開賽中，他的球誤傷到球迷，結果他堅持招待被球誤傷到球迷來台暢遊，當事人返國後向英國媒體分享來台見聞，為華民國做了一次成功的國民外交，也讓他獲得台灣「高爾夫外交大使」的美名。

據悉，呂良煥2010年被亞太高爾夫高峰會獲選進入「亞太高爾夫名人堂」，近年他則鮮少公開露面，最後一次現身公開場合是在2013年12月8日出席國立體育大學體育博物館的「高爾夫球王呂良煥文物特展」。

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