預測大陸動用武警犯台？　新制教召懸掛共軍服制識別

▲史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

軍武中心／綜合報導

國軍14天新制教召於15日邁入第11天，據了解，此次教召部隊訓練推進戰術陣地實施宿營與訓練，野外營部出現四合一圖，內容除共軍機艦和地面裝備識別圖外，還加入「共軍軍銜服制識別圖」。陸媒特別指出，在服制識別圖中出現武警特戰迷彩服，應該是台灣當局預測中國很可能動用武警處理台海問題。

總統蔡英文在12日下午前往林口南勢埔靶場視導陸軍206旅教召部隊操演狀況，《聯合報》報導，此次首波負責新制教召示範的陸軍206旅，在營部實施宿營與各項操課，而後備軍人出入的宿營地，懸掛包含陸軍司令部今年最新出版的共軍航空裝備識別圖、地面裝備識別圖、海上艦艇識別圖，以及共軍軍銜服誌識別圖。

▼蔡英文視察206教召部隊。（圖／攝影中心攝）

從上述的「四合一圖」中，解放軍航空裝備識別圖包含殲-20戰機、運-20運輸機、BZK-005遠程偵察無人機、BZK-007無人偵察機、武直-10武裝直升機。地面裝備有解放軍才公開不久的PHL-16遠程火箭炮與各式坦克，艦艇方面則有被陸專家稱可對台發動狼群式突擊的022型飛彈快艇，以及728型野牛級氣墊登陸艇等。最後的共軍軍銜服制識別圖則有各戰區、軍種臂章，以及各軍種服制。

對此，大陸知名軍事類公眾號「樞密院十號」指出，這些識別圖過去都是掛在基地敵情教室或者金門、馬祖等前線哨所，如今台灣島二線的後備部隊也懸掛解放軍軍銜識別圖，似乎是想表達即使解放軍突破台軍海空封鎖與反登陸成功登岸，台軍仍將在內陸全力周旋、擊退對手的一種「決心」。

文章進一步指出，在解放軍軍銜識別圖上不僅詳載解放軍各戰區臂章、軍種臂章等，還特別加入了武警特戰迷彩服，「應該是台當局預測大陸可能動用武警處理台海問題」。

公開資料顯示，武警依「中華人民共和國人民武裝警察法」成立於1982年6月，是中國國家武裝力量的組成部分之一，由中央軍事委員會透過武警總部領導。武警部隊的非文職人員是現役軍人，平時主要擔負執勤、處置突發事件、反恐怖、參加和支援國家經濟建設等任務，戰時配合解放軍進行防衛作戰，以維護中國國家政治安全和社會穩定。

簡單來說，武警負責國內安全，解放軍則是負責對外的防衛、保障國家和邊境安全，以及政權穩定。但若發生戰爭，解放軍人手不足，武警則有可能被編入解放軍之中上陣。過去曾有軍情官員分析，北京為宣示台灣問題是中國內政，避免武力攻台遭國際干預，極可能以為數20萬的武警取代正規解放軍對台展開奇襲。

▼武警。（圖／翻攝自新華網）