快訊／第27期疫苗提供98.5萬人份！明起預約、3／21接種　

▲接種莫德納疫苗，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布第27期疫苗規劃，開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，明天上午10點開放預約，21日開打。本期符合資格達到474萬人，而各縣市量能提供98.5萬人份，已達疫苗接種間隔尚未接種者，請儘速預約接種。

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，因應國內本土疫情，COVID-19公費疫苗平臺於每週三至週五，開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，本次開放預約時間為3月16日至3月18日；另目前已提供民眾於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。

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指揮中心指出，為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力，COVID-19公費疫苗預約平臺（ https://1922.gov.tw/ ，以下簡稱預約平臺）持續於每週三上午10時至每週五中午12時提供民眾預約，並於下週(週一至週日)開始接種；本次(第27期)提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，已達疫苗接種間隔尚未接種者，請儘速預約接種。另請已於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所完成預約的民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。

▲第27期疫苗預約資訊。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、 施打時程：自2022年3月21日至3月27日。

二、 符合資格對象：2022年1月2日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/27(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、 預約分流時程：

(一) 55歲以上：3月16日上午10時至3月18日中午12時。

(二) 38歲-54歲：3月16日中午12時至3月18日中午12時。

(三) 18歲-37歲：3月16日下午2時至3月18日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於3月15日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下( https://reurl.cc/7eW0AQ )，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。