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大陸 大陸焦點 特派現場

陸本土感染者新增5154例　創25個月以來人數最多紀錄

▲吉林,新冠疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

▲吉林民眾在雪地排隊做核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（15）日公佈，3月14日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3602例。其中，本土病例3507例，分布在吉林、山東、陝西、天津、廣東、福建、浙江、遼寧、江蘇、河北、重慶、上海、黑龍江、甘肅、北京、廣西、雲南、貴州、安徽、河南及湖南等21省市，無症狀感染者則有1647例。

▲吉林,新冠疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

▲吉林成為大陸本輪疫情重災區。（圖／CFP）

本土新增確診者人數最多的是在東北的吉林，共3076例，其中，吉林市2601例、長春市460例、延邊朝鮮族自治州10例及四平市5例。此外，大陸境內從北到南34個行政區中，包含北京和上海在內的21省市皆有確診人員出現，疫情驟然升溫。

本土無症狀感染者方面共1647例，以吉林991例為最多，河北的185例感染者主要集中在廊坊市和滄州市，上海則出現130例無症狀感染者。

據了解，自從新冠肺炎爆發後，大陸採取社會清零的政策，上次出現大規模染疫的情況已經要追溯到2020年2月12日的15152例，隨著疫苗逐漸普及，即便爾偶出現地區性疫情，確診人數皆在可控情況內，染疫者突破5000人的情況，讓外界十分關注。

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