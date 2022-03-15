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險陪祖先過夜！北漂翁返南投掃墓跌倒動不了　機警運將報警求救

▲8旬翁掃墓不慎跌倒，計程車司機機警報警助脫困（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲8旬翁掃墓不慎跌倒，計程車司機機警報警助脫困（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

清明節腳步漸近，「北漂」的8旬陳姓老翁日前獨自返回故鄉南投，前往地處偏僻的公墓掃墓，不慎跌倒受傷、動彈不得，所幸載運陳翁的計程車司機察覺異狀、報警求助，警方動員前往現場搜尋，終於發現陳翁，所幸並無大礙、轉送往親戚家中休養，也避免祭祖反跟祖先同眠的窘境。

南投警分局指出，12日當天接獲一名計程車司機報案，指其於南投市載送一名住在台北市、獨自返鄉的8旬陳姓老翁，前往公墓掃墓；抵達後，該名司機與陳翁約定時間在入口處接人，但苦等多時仍不見陳翁歸來，本想進入墓園找尋，但又擔心老翁回來找不到他，因此打電話報案、請警方協助。

▲8旬翁掃墓不慎跌倒，計程車司機機警報警助脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲8旬翁掃墓不慎跌倒，計程車司機機警報警助脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投派出所副所長陳世卿、警員張韶恩獲報後，立即趕往現場了解狀況，發現墓區範圍寬廣、草木叢生，即使白天光線充足，但目視所及都不見老翁身影，隨後召集線上警力陳永翰、廖晉毅、陳逸學、羅頤農等人，也通知當地里長到場協助搜尋。

員警依據報案司機提供老翁進入的方向找尋，果然發現祭拜用品，眾人隨後於附近雜草區地毯式搜索，終於發現陳翁倒臥在一處低漥地點、無法起身，身上有多處擦傷及瘀青，幸好意識清醒，同時通知119救護人員到場檢傷並進行包紮；不過陳翁認為傷勢無大礙、不願就醫，警方轉而聯繫其南投親戚並告知現場狀況後，由計程車司機將老翁載至親戚住處休息，化解虛驚。

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