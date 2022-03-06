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南投縣百元禮券吸百歲人瑞打第3劑　加碼抽Apple Watch S7催打

▲南投縣催打第3劑新冠疫苗，中寮鄉人瑞阿嬤也響應。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣催打第3劑新冠疫苗，中寮鄉人瑞阿嬤也響應。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠Omicron疫情仍持續中，南投縣至2月底維持本土零確診、12歲以上新冠疫苗第3劑接種率破30%，縣政府呼籲更多民眾踴躍施打新冠疫苗、持續提升群體免疫力，5日也獲得正面回響：中寮鄉一位百歲人瑞阿嬤就專程由其子陪同，到衛生所接種第3劑疫苗，縣府也加碼推出Apple Watch好禮抽獎，希望進一步提升疫苗覆蓋率。

中寮鄉衛生所主任趙聆惠指出，這位人瑞阿嬤家住永芳村，昨天支援疫苗接種的醫師梁力仁在問診時，細心發現這位阿嬤已高齡百歲，開心地拉著老人家的手要求拍照合影留念，老阿嬤和其子也欣然同意，打完疫苗也領到縣府鼓勵接種疫苗的百元禮券，很肯定打疫苗顧健康的作法。

縣府衛生局指出，目前為鼓勵縣民接種新冠疫苗，推出2大活動，其一就是接種疫苗拿禮券：凡於2月26日至3月15日，「設籍南投縣65歲（原住民55歲）以上接種新冠疫苗」，或「設籍南投縣18歲以上接種新冠疫苗第三劑」者，於南投縣疫苗合約醫療院所接種新冠疫苗，現場可獲得百元禮券、送完為止。

▲南投縣推出百元禮券和Apple Watch活動催打第3劑新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣推出百元禮券和Apple Watch活動催打第3劑新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）

第二項活動是在南投縣政府FB（臉書粉專）加碼抽AppleWatch，只要先按讚「南投縣政府」粉專，並在「#抽獎 #接種疫苗提升全體免疫力」貼文留言、標記3位好友，範例如下：『＠王小南 ＠陳大投 ＠林小明「2/26~3/15南投縣民在南投接種新冠疫苗可拿百元禮券！」即可參加抽獎。

縣府提醒，上傳時間從即日起至3日15日深夜11時59分截止，並於3月16日晚間6時公布得獎名單，獎品內容「Apple Watch S7 GPS 41mm＋Apple Watch橄欖木充電基座（市價13850元）」一名。

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