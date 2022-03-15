　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

稱「女性教育程度提高」致出生率降低挨轟　江蘇統計局：結論不妥

▲▼南韓生育率逐年創新低，2020年新生兒數跌到僅剩27萬人。（圖／CFP）

▲大陸江蘇省2021年常住人口自然增長率首度轉為負值。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江蘇統計局日前公布《2021年江蘇常住人口自然增長率首次轉負》文章，文章提到，出生率下降受三因素影響，其中一個原因便是「女性受教育程度大幅提高」。文章一出，立刻在陸網引起軒然大波，不少網友質疑，這種結論是對女性的歧視，也有網友怒提「徐州8孩母」事件，怒批江蘇不尊重女性。

▲▼計劃生育,少生,優生,生育,少子化。（圖／視覺中國）

▲江蘇省統計局認為出生率下降受女性教育程度提高影響。（圖／CFP）

《東方網》報導，江蘇省統計局辦公室工作人員14日表示，數據沒問題，結論這種說法不妥，「這要看怎麼比，現在初中、高中文化程度的生育水平跟原來相比也是在下降的。這裡面不光是受教育程度問題，是整個社會的生育水平都在下降。」

數據顯示，2021年江蘇常住人口自然增長率為-1.12‰，成為1949年中共建政後，江蘇年度人口自然增長率首次轉為負值。按江蘇省統計局報告分析，常住人口出生人數下降，主要受三方面因素影響，分別為育齡婦女人數大幅減少、婦女初婚年齡不斷推遲及女性受教育程度大幅提高。

報告認為，受過高等教育的女性中，生育一孩居多，接近70%；高中文化程度者生育一孩和二孩的佔比相當，都在47%左右；小學及以下、初中文化程度者以生育兩個及以上孩子居多，佔比分別為63.42%和59.21%。在未生育的女性中，高學歷者所佔比重也超過了一半，「可見，隨著女性受教育程度的提高，會導致少生或不生。」

這篇報告公布後，隨即在微博上引起廣泛討論。網友紛紛批評，「怎麼不想想是不是男人有問題呢？」；「導致，還導致？」；「所以應該拿鐵鍊子拴起來，這樣能生八個」；「不讓女生入學就解決了！」；「女性不讀書，拴起來，就可以生8個10個」。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
「本土劇一哥」美福倉儲大火被燒掉2千萬：完蛋了
小S親揭「媽媽大S破冰細節」！　姊姊反嘴她：妳也管太多了
桃機311大停電「元凶抓到了」！　2工人認盜剪電纜
「加拿大狙神」傳參戰20分鐘被炸死！　本人報平安了
快訊／台中女胸口中刀倒路旁　無生命跡象
快訊／台南工廠大火！　倉庫大量布料燃燒
台銀襄理盜客戶2000萬！升官卻失蹤　一查才知代誌大條
台中貴族幼兒園虐童逼吃嘔吐物　2恐怖教保員遭罰27萬創新高
iPhone口罩解鎖超快！　「這類人」更新完卻傻眼
獨／寒、暑假變長！　台大系統「每學期18週→16週」
空姐妻「帶潮男」陪血拚　曾國城火大揭身分
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹主播傳遭導播「強掀裙」　急出面澄清「我自願的！」

稱「女性教育程度提高」致出生率降低挨轟　江蘇統計局：結論不妥

中美外交高峰會羅馬舉行　楊潔篪當面「嚴重關切」美近期涉台言論

陸本土感染者新增5154例　創25個月以來人數最多紀錄

陸醫院「陰陽混住」醫護全染疫！　求助信痛訴：如今落難沒人想管

深圳全市瘋搶菜「剩兩樣沒人要」　他笑稱：廣東人對吃很倔強

中國疫情擴散！27省區淪陷　「破1萬人染疫」：上升速度很快

79歲爺付26K「勾手相親」8分鐘！58歲女要求「再等2年」他超崩潰

網酸「敢不敢剪健保卡？」台灣表妹開1條件：蔡英文這樣做我就剪

換汽油到一半點菸抽　他起火一慌撞倒油「瞬間變火人」

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正妹主播傳遭導播「強掀裙」　急出面澄清「我自願的！」

稱「女性教育程度提高」致出生率降低挨轟　江蘇統計局：結論不妥

中美外交高峰會羅馬舉行　楊潔篪當面「嚴重關切」美近期涉台言論

陸本土感染者新增5154例　創25個月以來人數最多紀錄

陸醫院「陰陽混住」醫護全染疫！　求助信痛訴：如今落難沒人想管

深圳全市瘋搶菜「剩兩樣沒人要」　他笑稱：廣東人對吃很倔強

中國疫情擴散！27省區淪陷　「破1萬人染疫」：上升速度很快

79歲爺付26K「勾手相親」8分鐘！58歲女要求「再等2年」他超崩潰

網酸「敢不敢剪健保卡？」台灣表妹開1條件：蔡英文這樣做我就剪

換汽油到一半點菸抽　他起火一慌撞倒油「瞬間變火人」

民眾黨遭爆性騷疑雲　蔡壁如寫報告給柯文哲：不寬貸憑空誹謗

大S帶兒女飛南韓？小S鬆口「具俊曄一優勢」未來動向曝：留台可能性大

從i13 pro跳槽到S22　他用一週後狂讚「3功能」CP值高：屌打蘋果

尹錫悅明會晤文在寅！兩人青瓦台「共進午餐」　擬建議特赦李明博

中華電信永續發展債券掛牌　發行金額35億，票面利率0.69％

《犀利人妻》小三罹乳癌　醫師提醒年輕女性自我檢查、定期篩檢

正妹主播傳遭導播「強掀裙」　急出面澄清「我自願的！」

高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去　交通局出手：會勘研議配套

「自己動手PAY　折價再優惠」自助加油再升級　搶先體驗更優惠

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒　S媽讚具俊曄很帥！

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

大陸熱門新聞

深圳全市瘋搶菜「剩這兩樣沒人要」

網酸不敢剪健保卡？台灣表妹開1條件

中國疫情擴散！27省區淪陷

「陰陽混住」醫護全染疫！　痛訴：落難沒人想管

79歲爺爺付26K相親！58歲女笑：再等兩年

29歲女戀上69歲富豪　爽喊不用幹太幸福

毒蛇泡酒一年「復活咬人」　專家解答真相

深圳封城　陸網狂罵香港：都被你們害慘了！

陸本土感染者新增5154例 創25個月以來人數最多紀錄

囧！差點困老闆家14天

上海醫院爆感染　護士抗議竟遭醫生毆打

1人跳河5人下水救援！剩1人活著其他全溺斃

換汽油到一半點菸抽　他瞬間變火人

東莞突封城！一夜暴增142例感染

更多熱門

相關新聞

從老派約會　過濾值得付出的對象

從老派約會　過濾值得付出的對象

當女生們一開始遇見有興趣的對象時，能夠更了解對方的方法，莫過於約會了，想想以前看的那些老派的好萊塢約會電影，其中有些互動潛規則雖然無法解釋，卻不能否認有其必要性，若妳對對方的邀約拿不定主意，不如參考這些老派的做法，妳會有更多體會。

英國妹回台考國中英語「慘拿乙」　悲喊：跟課本教的不一樣

英國妹回台考國中英語「慘拿乙」　悲喊：跟課本教的不一樣

2022女性世界風雲車是寶獅308

2022女性世界風雲車是寶獅308

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

溫馨38節　花蓮縣府貼心辦大女子小市集

溫馨38節　花蓮縣府貼心辦大女子小市集

關鍵字：

女性平權性平江蘇出生率教育歧視

讀者迴響

熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

偶像劇女神秘戀男模1年

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

深圳全市瘋搶菜「剩這兩樣沒人要」

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面