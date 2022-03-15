稱「女性教育程度提高」致出生率降低挨轟　江蘇統計局：結論不妥

▲大陸江蘇省2021年常住人口自然增長率首度轉為負值。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江蘇統計局日前公布《2021年江蘇常住人口自然增長率首次轉負》文章，文章提到，出生率下降受三因素影響，其中一個原因便是「女性受教育程度大幅提高」。文章一出，立刻在陸網引起軒然大波，不少網友質疑，這種結論是對女性的歧視，也有網友怒提「徐州8孩母」事件，怒批江蘇不尊重女性。

▲江蘇省統計局認為出生率下降受女性教育程度提高影響。（圖／CFP）

《東方網》報導，江蘇省統計局辦公室工作人員14日表示，數據沒問題，結論這種說法不妥，「這要看怎麼比，現在初中、高中文化程度的生育水平跟原來相比也是在下降的。這裡面不光是受教育程度問題，是整個社會的生育水平都在下降。」

數據顯示，2021年江蘇常住人口自然增長率為-1.12‰，成為1949年中共建政後，江蘇年度人口自然增長率首次轉為負值。按江蘇省統計局報告分析，常住人口出生人數下降，主要受三方面因素影響，分別為育齡婦女人數大幅減少、婦女初婚年齡不斷推遲及女性受教育程度大幅提高。

報告認為，受過高等教育的女性中，生育一孩居多，接近70%；高中文化程度者生育一孩和二孩的佔比相當，都在47%左右；小學及以下、初中文化程度者以生育兩個及以上孩子居多，佔比分別為63.42%和59.21%。在未生育的女性中，高學歷者所佔比重也超過了一半，「可見，隨著女性受教育程度的提高，會導致少生或不生。」

這篇報告公布後，隨即在微博上引起廣泛討論。網友紛紛批評，「怎麼不想想是不是男人有問題呢？」；「導致，還導致？」；「所以應該拿鐵鍊子拴起來，這樣能生八個」；「不讓女生入學就解決了！」；「女性不讀書，拴起來，就可以生8個10個」。