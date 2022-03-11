英國妹回台讀書！考國中英語「慘拿乙」　悲喊：跟課本教的不一樣

▲外國人在台灣讀書通常會覺得很困難。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

母語是英文的外國人在台灣學習英文能夠得心應手嗎？有網友分享是英國人的外甥女在台學英文的成績，沒想到在國中英語科目只拿到了「乙」的分數，細問原因竟然是因為老師認為原PO外甥女說的英語是錯的。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，外甥女是英國人，跟著妹妹回台灣念國中，由於語言不同，成績不好是意料之中，但沒想到成績單上，英語科目只拿到了「乙」的分數。

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原PO細問外甥女原因，「她說老師說她說的英語是錯的，跟課本教的不一樣」。聽到老師的原因讓原PO相當傻眼地表示，「台灣的英文老師說英國人的英語是錯的？！我想台灣的英語教育只是應付考試的吧？」

▲原PO的外甥女是英國人，在台灣學英語卻沒有好分數。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出網友們紛紛留言表示，「考試用的英語」、「這就跟我們嘴裡說的中文，跟考試考的中文不一樣啊」、「語言這種東西本來就是有地域性，我當了四十幾年的台灣人，學校老師也跟我兒子說我的發音不對」、「台灣英文非常重視文法 因為文法是考試占比粉重」、「會講中文不代表國文會好」。

不過不少網友認為可能跟台灣是教導美式英文有關，「台灣的英文是美系教育，用法也多半是美式，英式真的會有很大差別，不能怪老師」、「因為台灣學的是美式英文，跟英式英文好像不太一樣，而且會英文不代表英文考試就考的好，我講中文還不是國文只在及格邊緣」、「英語跟美語有差別，我們國家是用美語系統」。