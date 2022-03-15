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烏克蘭證實：烏俄雙方最快2週內簽署「和平協議」！

▲烏俄首次談判（圖／路透）。

▲烏俄首次談判於白俄羅斯舉辦（圖／路透）。

記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統辦公室顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，與俄羅斯的和平協議最快將在1至2週內簽署，最晚也會在5月完成。他14日接受俄媒採訪時強調，「與俄羅斯的協議不會晚於5月初，可能更快。但就算達成協議，烏克蘭各地的地方戰鬥仍然可能會持續1年。」

根據《衛星社》報導，阿雷斯托維奇14日接受俄媒採訪表示，將與俄國針對目前所進行的「特別軍事行動」達成和平協議，最快將在1至2週內完成，最晚也必須在5月初完成。倘若屆時未能達成和平協議，那麼在5月底的另一輪談判後，雙方的敵對行動恐持續下去。

阿雷斯托維奇還說，「即使順利達成和平協議，在烏克蘭各地的地方戰鬥恐怕還是會持續至少1年。」而他也表示，對於俄羅斯所提出的領土要求，烏方是不可能接受的，目前已經做好繼續協商談判的準備。

俄羅斯與烏克蘭14日透過視訊舉辦了第4輪談判，在結果公布後，烏方表示，談判出現技術性暫停，將於15日繼續。俄烏雙方的前3輪談判是白俄羅斯舉行，從第4輪起轉變為視訊對談，而促成烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普丁的會面，同樣也是會談的其中一項任務。目前以色列與土耳其都已表態願意協助兩人的會晤。

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