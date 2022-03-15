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快訊／幻象戰機墜海　邱國正曝飛官黃重凱最新狀況：有點肺積水

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國防部長邱國正堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

空軍一架機編號2017的幻象2000戰機，14日於台東執行任務時墜海，飛官黃重凱中校跳傘成功並順利獲救。對此，國防部長邱國正今（15）日赴立法院備詢前受訪曝光黃重凱最新狀況表示，現在人員安全都在平復當中，肺裡面可能有點水，已經用最好的方法進行醫療，另外也持續進行心理輔導，謝謝外界關切。

由於法國製造的幻象戰機向來存有零附件取得不易問題，外界在事發後關注妥善率，不過，邱國正今天上午受訪說明，國軍對此事表達遺憾，不幸中的大幸是，還好人員安全，並強調目前飛機妥善率維持標準，且料件獲得沒有問題，因此才能達到該標準，「我可以很確定的跟各位講，不是因為缺件造成這件事情」。

至於現役的幻象2000戰機是否會提前除役，邱國正表示，的確幻象戰機已經用了20多年了，但到時候是要強化它的性能、亦或更換仍在討論當中，還沒有一個結論，不過，只要對台澎防衛作戰有利、能夠發揮戰力的，都會納入考慮，沒有辦法一次就篤定答覆。

媒體追問，在近27個月內有7架戰機失事，國防部是否認知到最近失事比例有點高？邱國正坦言，國防部一直在檢討這些，失事的原因不外乎人為、環境、機械因素，人員怎麼在機械出問題後處理也是訓練的一環，一般來說，有狀況發生時可以彰顯人為訓練是否能按照程序、步驟處理。

邱國正說，他不會推脫責任，的確空軍人員的訓練要加強，而且空軍目前有很多作為來強化人的訓練，但有些狀況是，人在空中已經失去知覺、沒有意識了，所以空軍現在也加重離心力、狀況處置的訓練，都作為因應，盡最大努力不讓同袍受損傷。

媒體也關注，昨天墜機事故發生時，還有警告共軍進入西南空域的廣播，對此，邱國正說，這個狀況他還不太清楚，但國防部、民航局各有分責，前者會有喊話、上去監控或驅離等作為，後者則會予以告示，應該不至於有無法接應的狀況。

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