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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府函請推薦監委　國民黨批：「虛晃一招」拒推薦人選

▲▼ 國民黨對軍購條例立場記者會-尹乃菁 。（圖／記者黃克翔攝）

▲尹乃菁 。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

監察院第6屆監委任期將於今年7月31日屆滿，總統府日前發函各政黨推薦監委人選。國民黨文傳會主委尹乃菁今（4日）表示，國民黨主張不廢監察院，但總統府毫無誠意，虛晃一招，假動作，國民黨根本無從推薦起。

尹乃菁表示，國民黨主張不廢監察院，但總統府卻是一紙函文發來，內文中只有推薦截止日期，但是沒有推薦人數等細節，毫無誠意，難道總統府是要國民黨推薦全數29位具清望的人士，讓民進黨團操作同意權行使，羞辱由國民黨推薦的夙享名聲、具代表性的監委人選嗎？國民黨質疑總統府就是政治操作、推卸責任給在野黨。

尹乃菁強調，民進黨執政下的監察院早已成為執政黨工具，監察權名存實亡；前院長陳菊竟然可以請假逾一年，先前發生多位監委濫用公務車情事，監院說要自清卻不斷拖延，北檢最後全案簽結，涉及的監委全數安全下莊。她痛批，高調偵辦、輕輕放下，職司官箴的監察院不能做公務員表率，讓基層公務員感到心寒。

尹乃菁說，國民黨主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，決定不推薦監委人選。總統府若有誠意，可再度來函請國民黨推薦監委人選，依政黨比例，明示國民黨可以推薦多少人選，國民黨待看到總統府來函後，再做處理。 

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