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綠色生活悠遊萬人饗宴　推廣2025淨零碳排

▲▼ 綠色生活悠遊萬人饗宴 推廣2025淨零碳排 。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市環保局主辦「2022桃園市綠色生活悠遊節」，與民眾一同響應淨零碳排。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

3月13日由桃園市環保局主辦的「2022桃園市綠色生活悠遊節」星光演唱會壓軸活動，現場邀請到多位創作歌手包括金曲獎最佳新人 ?te壞特、音樂學院新秀Ponzii劉昊、還有聲林之王超人氣唱將邱軍以及客語歌手邱彩衣等，在花海、夕陽下舉辦一場星光演唱會；而環保局長呂理德也在現場抽出5位電動機車幸運兒，為這次的活動劃下美好的句點。

▲▼ 綠色生活悠遊萬人饗宴 推廣2025淨零碳排 。（圖／桃園市政府提供）

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▲環保局長呂理德提醒市民，桃園購買電動機車全國最優惠，結合振興方案「電動機車Easy購」汰舊換新最高補助2萬7,000元，且今年開放市民申請第2輛補助，只到6月底截止，限時優惠要搶要快。

13日壓軸的星光演唱會，環保局特別邀請受到時下年輕人所喜愛的多位歌手參與演出，像是第32屆金曲獎最佳新人?te壞特；YT破1200萬點閱網路神曲〈愛，存在〉創作者馬來西亞華裔歌手蔡明仁；遊走在古典與流行音樂中的音樂唱作人Ponzii劉昊；集歌唱、創作、擅長鋼琴吉他樂器於一身的才女張牧喬；此外，還有聲林之王的高人氣選手邱軍以及客語歌手邱彩衣也在現場獻唱。

▲▼ 綠色生活悠遊萬人饗宴 推廣2025淨零碳排 。（圖／桃園市政府提供）

▲環保局特別邀請受到時下年輕人所喜愛的多位歌手參與演出。

民眾在為期9天的活動期間，可以在現場掃描集章QR Code以及參與綠色遊樂攤的闖關遊戲，集滿5枚數位印章就能獲得抽獎資格。從下午2點30分開始，就有表演及抽大獎穿插進行，藝起表演活動不間斷。

而呂局長則也在下午來到現場，抽出最後的大獎－5位獲得電動機車的幸運兒。而其餘獎項包括摺疊自行車4台、iPhone 手機5部、運動型智慧手錶5支及飯店住宿券20張。也在活動後由電腦隨機抽選，統一於「綠色生活悠遊節」臉書粉專和活動LINE@頻道公布，敬請鎖定。

▲▼ 綠色生活悠遊萬人饗宴 推廣2025淨零碳排 。（圖／桃園市政府提供）

▲環保局長呂理德在現場抽出電動機車幸運兒。

呂局長提醒市民，桃園購買電動機車全國最優惠，結合振興方案「電動機車Easy購」汰舊換新最高補助2萬7,000元，且今年開放市民申請第2輛補助，只到6月底截止，限時優惠要搶要快；另外為感謝桃園防疫英雄無私付出，桃園推出「防疫英雄專案」再加碼補助原車價95折，現場也邀請桃園防疫英雄聆聽音樂會及提供免費視障按摩服務，綠悠遊花海又能放鬆身心。

環保局表示，「2022綠色生活悠遊節」結合蘆竹區公所、文化局、交通局、動保處、桃捷公司、地政局、航空城工程處、誠聖宮及太平洋自行車博物館等單位，3月5日盛大開幕後，天天都安排熱鬧豐富的各項活動，讓民眾對綠色環保生活有更多的認識，在9天的活動期間，不少民眾到桃園體驗輕旅行的樂趣，讓綠色行動更貼近生活。

▲▼ 綠色生活悠遊萬人饗宴 推廣2025淨零碳排 。（圖／桃園市政府提供）

▲不少民眾到桃園體驗輕旅行的樂趣，讓綠色行動更貼近生活。

13日包括桃園市議員劉勝全、議員張桂綿、環保局長呂理德、環保局副局長陳增祥、環保局副局長江育德、環境清潔稽查大隊長羅文林、海管處副處長林錫聰、動保處長王得吉、蘆竹區長蔡世志、社團法人桃園市醫師公會理事長莫振東、桃園市護理師護士公會常務理事王昭慧、桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進、桃園機場排班計程車自律委員會主任委員黃良易等均一同出席活動。
 

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