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女大生遭富少砍176刀亡！站房門顯靈　棄屍賓士半夜自動開關

保管場監視器曾清楚拍下，白色賓士車行李廂蓋會自動開開關關。（翻攝畫面）

▲保管場監視器曾清楚拍下，白色賓士車行李廂蓋會自動開開關關。

圖文／鏡週刊

淡水建商小開王鴻偉因追求心儀的張姓女大生不成，開車撞暈張女，還失控持西瓜刀狂砍對方176刀後棄屍，警方通知他到案說明，王起初矢口否認犯案，還瞎扯女大生干擾他開車，才將女大生抱進後車廂，聲稱因為女大生先持刀砍他，他出於自衛反擊才失手殺害對方。

不過，王鴻偉的說法遭到目擊民眾打臉，多人指證張女被撞倒後，當場失去意識，接著王將她抱起放進行李廂，張女的一隻手還懸掛在行李廂外，導致車廂蓋無法蓋上。

▼王鴻偉駕駛白色賓士車撞倒女大生，案發後，車輛被檢警查扣。

王鴻偉駕駛白色賓士車撞倒女大生，案發後，車輛被檢警查扣。（東森新聞提供）

眼見紙包不住火，王才改口表示，以為自己撞死張女，打算將她載往別處棄屍，所以將她塞入行李廂，途中發現張女甦醒，且不停反抗，他一時怒火攻心，持西瓜刀狂砍對方100多刀，活活將她砍死。

針對這起命案，新北地方法院審理後，考量王鴻偉沒有前科，偵查中也坦承犯行，並當庭請求死者家屬原諒，且王的父母願意賠償死者家屬860萬元和解，因此判王無期徒刑。

▼女大生的姊姊曾在家中看見妹妹顯靈，認為妹妹心有不甘。

女大生的姊姊曾在家中看見妹妹顯靈，認為妹妹心有不甘。

不過，全案進入二審，王鴻偉卻被揪出在看守所與母親會面時，聽說母親準備預付張家200萬元談和解，竟說：「等判決結果出來再說，以免到時候沒了錢，也沒了兒子！」更扯的是，王還想找人做偽證，希望獲得輕判，法官因此認為王犯後毫無悔意，將他改判死刑。全案之後經7度更審，最後王遭判死刑定讞，但至今仍未執行。

▼女大生枉死後，家中牆壁頻頻滲出紅水，靈異現象頻傳。

女大生枉死後，家中牆壁頻頻滲出紅水，靈異現象頻傳。（翻攝畫面）

雖然案發至今逾20年，但提起本案，陳明信仍印象深刻，直言是他從警生涯辦過最殘忍的命案，而且案發後靈異現象頻傳，例如每次開庭張家牆上就會滲出紅水，死者的姊姊也曾看到妹妹顯靈、站在房門口不發一語，感覺妹妹冤氣未吐、心有不甘。更詭異的是，犯案的賓士車被查扣後，停放在保管場，行李廂深夜竟自己開開關關，過程全被監視器拍下，令人感到不可思議。


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