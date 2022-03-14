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淡水多人目擊富少擄走女大生　她一看現場就知妹妹出事

王鴻偉撞倒女大生後，將對方塞進賓士車的行李廂，遭附近居民全程目擊。

▲王鴻偉撞倒女大生後，將對方塞進賓士車的行李廂，遭附近居民全程目擊。

圖文／鏡週刊

2000年9月26日，王姓富二代因追求女大生不成，竟開賓士車衝撞，並將她塞進行李廂、狂砍176刀斃命，王雖否認犯案，但警方在他的指甲、鞋子採集到血跡反應，終於讓他俯首認罪。

案發當日早上7點多，新北市警局淡水分局中正路派出所接獲報案，指淡海路發生車禍，警方趕赴現場，沒看見肇事車輛或傷患，僅在附近找到2個便當盒、一雙拖鞋及一只黑色皮包。多名目擊者告訴警方，看到一名男子駕車撞倒一名女子，之後將她塞進行李廂、火速駛離。

當年承辦此案、時任中正路派出所巡佐的陳明信說：「雖然多人目擊，但大家只知道肇事的是白色賓士車，並未記下完整的車號，也不清楚駕駛以及被撞女子的身分。」

▼富二代王鴻偉遭法院判處死刑定讞，但至今仍未執行。

富二代王鴻偉遭法院判處死刑定讞，但至今仍未執行。（東森新聞提供）

為釐清案情，陳明信逐一查訪附近住戶，但線索有限，查不出車主身分，正當他打算結束查訪，一名女子恰巧從公寓走出，她仔細一看，認出事故現場遺留的拖鞋及黑色皮包是妹妹所有，立刻向警方表示，被賓士車撞倒的是她20歲的妹妹張女，且一口咬定撞人的是王鴻偉。

女子告訴警方，25歲的王鴻偉家境富裕，父親是淡水當地建商，高職畢業後家裡買了輛白色賓士車讓他代步，案發前1個月，王在淡水某賣場購物認識張姓女大生，之後便展開熱烈追求，2人曾出去過幾次，但還在念大學的張女認為2人個性不合，屢屢拒絕王的追求。

女子透露，事發前2天，妹妹曾跟王鴻偉參加吉普車隊舉辦的團聚活動，一同到宜蘭露營，但卻發生口角，妹妹獨自返家，不歡而散。事後妹妹要王別再跟她聯繫，但王仍死纏爛打，就是因為之前發生這些事，她才斷言王開車撞倒妹妹，並將人強行載走。


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