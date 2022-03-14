　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

30人慘摔！新埔站電扶梯「倒退嚕」嚇壞網　北捷：未查明前不可啟用

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，當時約有30多名旅客在上行，結果無預警急速下滑，造成全部人慘撞成一團，而相關影片於14日被網友PO上網。對此，台北捷運公司回應，已要求廠商針對相同類型電扶梯展開清查改善，該電扶梯未查明原因前，不可以啟用。

▲▼北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

關於北捷新埔站11日發生電扶梯異常，有網友14日於臉書社團「爆廢公社」PO出相關影片，只見旅客搭乘手扶梯時，突然無預警下滑並停機，而旅客們因為來不及反應，全部摔成一團，讓許多網友直呼「這太誇張了」、「最下面的很慘」。

針對北捷電扶梯異常影片被網友流出一事，台北捷運公司14日下午回應，已經要求廠商針對相同類型電扶梯，平行展開清查改善，在未查出真因前，不可貿然啟用，確保安全無慮；至於現場影片並非公司提供，北捷影片僅提供檢警調查使用。

另外，北捷也聲明，對於受影響旅客深感抱歉，將持續關心慰問受傷旅客，事件發生後，維修人員及主管立即督導廠商漏夜維修，要求廠商應找出異常真因，並進行全面的改善，確保安全無慮。

北捷解釋，場域內電扶梯均有嚴格的保養期程，該座電扶梯是委由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，於今年3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，廠商漏夜追查異常原因，說明是因煞車迴路異常，未立即煞車。

北捷強調，煞車功能是安全機制，功能失能異常非同小可，在無法獲得安全保障前，不可貿然啟用，已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查，不可再有類似故障發生。

北捷表示，對於事件中受傷和受影響旅客，「本公司深表歉意」，積極展開慰問和關懷，若有在事件中受影響而未留資料的旅客，也請洽車站詢問處或北捷客服中心。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
手搖飲發票中千萬！　得主栽在1組號碼完蛋了
蔡允潔認愛「小2歲助理男友」　已交往4個月
快訊／王菲前夫宣佈再婚！　新婚妻已生寶寶
幻象墜海！　戰機殘骸「海上漂流照」曝光
快訊／北市大同大學大火！　大量濃煙竄天
快訊／五分埔女店員Ct值13！　曾去吃火鍋匡列13人
明起自備環保杯「到7-11、全家」　每天喝1杯免費飲料
快訊／幻象非「驅趕共機」墜海　空軍：這位中校回答不正確
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨台北市長人選是黃珊珊？　蔡壁如：沒意外就是她

超前中央！北市3月下旬禁賣電子煙、加熱菸　違規最高罰5萬元

立委抱怨自然人憑證APP難用不普及　徐國勇允諾立即改進範圍擴大

LIVE／幻象2000台東外海墜機　空軍司令部16:30記者會說明

蔣萬安才質詢完！全台接連跳電　朱立倫：蘇貞昌電火球欠電

快訊／幻象2000「驅趕共機」墜海？　空軍否認：是進行例行訓練科目

30人慘摔！新埔站電扶梯「倒退嚕」嚇壞網　北捷：未查明前不可啟用

北市府辦活動！民眾黨8參選人在議會「響應」　柯文哲：選舉到了什麼都有

北市22重大工程被限電　柯文哲直言「頭痛」：開什麼玩笑？

國軍射信號彈示警克難？　何志偉否認：是告知對方我們的最底限

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

民眾黨台北市長人選是黃珊珊？　蔡壁如：沒意外就是她

超前中央！北市3月下旬禁賣電子煙、加熱菸　違規最高罰5萬元

立委抱怨自然人憑證APP難用不普及　徐國勇允諾立即改進範圍擴大

LIVE／幻象2000台東外海墜機　空軍司令部16:30記者會說明

蔣萬安才質詢完！全台接連跳電　朱立倫：蘇貞昌電火球欠電

快訊／幻象2000「驅趕共機」墜海？　空軍否認：是進行例行訓練科目

30人慘摔！新埔站電扶梯「倒退嚕」嚇壞網　北捷：未查明前不可啟用

北市府辦活動！民眾黨8參選人在議會「響應」　柯文哲：選舉到了什麼都有

北市22重大工程被限電　柯文哲直言「頭痛」：開什麼玩笑？

國軍射信號彈示警克難？　何志偉否認：是告知對方我們的最底限

捷運偷拍狼3天連攝2女！動作太大被攔落跑　警抓人列黑名單監控

俄「動用化武」黑歷史！放毒氣犧牲120人質　敘利亞1700人瞬間慘死

賈靜雯大膽低胸裝襯億級黃鑽　「女兒想戴看表現了」

35元手搖飲中千萬沒人領　前股東「開假發票詐領」栽在1組號碼

如願合唱金曲新人壞特　蔡明仁嗨喊：最好的情人節禮物！　

俄羅斯機長「反戰廣播」爆紅　稱在烏開戰是「犯罪」網讚他超勇敢

說好借位吻戲⋯林暉閔被爆「來真的」：在公園弄來弄去

嘉義八掌溪畔黃花風鈴木盛開了　「路肩紅線已畫」賞花勿違停

看王文淵突請辭　商總：沒這種問題　提電力意見、強調「國家一體」

快訊／王菲前夫宣佈再婚「新婚妻已生寶寶」！　婚紗一家3口照曝光

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

政治熱門新聞

幻象2000飛官獲救、意識清醒　蔡英文下令持續搜尋機體

快訊／空軍：幻象2000單座機飛官台東周圍海域跳傘

北市開罰「Habit21專業健身房」6.2萬元

最硬教召　遺失裝備賠償價目曝！

空軍：幻象2000非因驅趕共機墜海

快訊／納豆被爆坐輪椅返家　侯友宜：他還沒出院

蔡英文研議「4個月兵役延長至1年」？　總統府：意見納評估中

新埔站電扶梯「倒退嚕」　北捷急回應

全台接連停電！　蔣萬安怒嗆民進黨：少噴政治口水

快訊／幻象飛官呼叫「機械故障」後彈射跳傘　黑鷹半小時火速救援

嚇阻低空不明機　國軍空防靠信號槍

快訊／蘇貞昌要求規劃「12-17歲學生」施打第三劑疫苗

俄烏之戰歐洲最倒楣　他揭1關鍵原因

快訊／曾到過市政府！北市曝確診男4天足跡

更多熱門

相關新聞

即／北部確診者彰化足跡曝　　吃鍋貼、搭火車...大清消

即／北部確診者彰化足跡曝　　吃鍋貼、搭火車...大清消

中央流行疫情指揮中心於本（111）年3月14日公布北部1名確診個案，經北部衛生單位通知，該個案於3月6日中午曾至員林用餐；隨後至火車站搭乘火車北上返家，衛生局同時公布中華鍋貼員林店及員林火車站二處足跡進行消毒並匡列接觸者採檢。

北市3月下旬禁賣電子煙、加熱菸

北市3月下旬禁賣電子煙、加熱菸

北市大同大學火警！火煙狂冒

北市大同大學火警！火煙狂冒

砂石車爆胎撞破護欄卡稻田　駕駛陷昏迷

砂石車爆胎撞破護欄卡稻田　駕駛陷昏迷

即／五分埔女店員Ct值13　基隆吃火鍋急匡列13人

即／五分埔女店員Ct值13　基隆吃火鍋急匡列13人

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北捷運北捷新埔影音

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

油價漲「95能改加92？」　中油解答

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面