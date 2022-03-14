30人慘摔！新埔站電扶梯「倒退嚕」嚇壞網　北捷：未查明前不可啟用

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，當時約有30多名旅客在上行，結果無預警急速下滑，造成全部人慘撞成一團，而相關影片於14日被網友PO上網。對此，台北捷運公司回應，已要求廠商針對相同類型電扶梯展開清查改善，該電扶梯未查明原因前，不可以啟用。

▲北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

關於北捷新埔站11日發生電扶梯異常，有網友14日於臉書社團「爆廢公社」PO出相關影片，只見旅客搭乘手扶梯時，突然無預警下滑並停機，而旅客們因為來不及反應，全部摔成一團，讓許多網友直呼「這太誇張了」、「最下面的很慘」。

針對北捷電扶梯異常影片被網友流出一事，台北捷運公司14日下午回應，已經要求廠商針對相同類型電扶梯，平行展開清查改善，在未查出真因前，不可貿然啟用，確保安全無慮；至於現場影片並非公司提供，北捷影片僅提供檢警調查使用。

另外，北捷也聲明，對於受影響旅客深感抱歉，將持續關心慰問受傷旅客，事件發生後，維修人員及主管立即督導廠商漏夜維修，要求廠商應找出異常真因，並進行全面的改善，確保安全無慮。

北捷解釋，場域內電扶梯均有嚴格的保養期程，該座電扶梯是委由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，於今年3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，廠商漏夜追查異常原因，說明是因煞車迴路異常，未立即煞車。

北捷強調，煞車功能是安全機制，功能失能異常非同小可，在無法獲得安全保障前，不可貿然啟用，已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查，不可再有類似故障發生。

北捷表示，對於事件中受傷和受影響旅客，「本公司深表歉意」，積極展開慰問和關懷，若有在事件中受影響而未留資料的旅客，也請洽車站詢問處或北捷客服中心。