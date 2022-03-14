興中街惡火今公祭　盧秀燕難過不捨：協助家屬度過難關

▲盧秀燕出席興中街惡火公祭，表示這起重大災害令人感到難過與不捨。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區興中街出租套房大火6死慘劇，台中市政府14日上午8時30分舉行聯合公祭，市長盧秀燕到場弔唁表示，這起重大災害令人感到難過與不捨，市府將會協助罹難者家屬辦完喪葬事宜，並提供相關法律協助，盼家屬度過難關。另外，盧秀燕指出，台中類似已歇業旅館違規作出租套房使用的有42棟，其中4家已自行拆除，市府會加強稽查。

盧秀燕表示，興中街火警的縱火鄭姓嫌犯及莊姓房東已被收押，目前檢警偵辦中，這段時間市府會聆聽家屬意見，請法制局提供相關法律協助；而興中街失火大樓因目前檢警偵辦中，需要證據保全，資源回收品清理部分將等偵辦告一段落後進行。

盧市長說明，台中市類似已歇業旅館違規作出租套房使用，一共有42家，其中4家已自行拆除，另外尚有38處，市府已於3月11日起由副市長陳子敬率隊進行聯合公安稽查，並有發現業者未經申請擅自變更用途等違規現象，市府將持續加強稽查，把違規情形找出來，要求改善並予以重罰。

▲盧秀燕到場弔唁。（圖／記者白珈陽翻攝）

民政局長吳世瑋表示，興中街火警事件6名罹難者，包括廖女（66歲）、葉男（42歲）、廖男（43歲）、陳男（64歲）、許女（65歲）及張女（63歲），其中陳男因家屬宗教信仰關係，家屬將自行辦理喪葬事宜，後續並安葬於大雅生命藝術館樹葬區；另5名罹難者則於今日聯合公祭後，送往大甲火化場火化，並分別引回家屬擇定的地點安厝；此次罹難者治喪處理及公立殯葬設施服務，包含冷凍櫃、禮廳、靈堂、火化及納骨塔安厝、樹葬等喪葬費用皆由市府負擔，盼全力減輕家屬喪葬負擔。

▲興中街惡火6死今舉行公祭。（圖／記者白珈陽翻攝）

民政局說明，今日在崇德殯儀館景福廳舉辦罹難者聯合公祭，由宗教法師進行誦經法會，並於上午7時確認大體及瞻仰遺容、7時50分舉行聯合家祭、8時30分聯合公祭後，辦理火化晉塔，其中葉男由家屬引回台北大直家族墓安葬，廖男引回高雄市公塔安厝，許女則擇日引回金門縣安厝，廖女及張女則於台中市立納骨塔安厝。