興中惡火釀6死明公祭　台中民宅「陽台堆滿雜物」又釀災

▲興中惡火釀6死的悲劇還在，1.8公里外的頂樓上午冒出白煙，又是廢棄物引起，警方已貼出勸導單要求改善。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市興中街一棟出租大樓6日因為房客縱火，加上莊姓女房東撿拾成堆的易燃回收物，使得火勢一發不可收拾，釀成6死6傷慘劇，悲劇陰影還在，距離1.8公里的篤行路335巷的2樓民宅上午冒出白煙，鄰居嚇得趕緊報警，還好火勢在14分鐘內即撲滅，但警消到場發現，屋主從1樓、2樓到樓頂全堆滿木材，因為利用木材燒開水不慎引燃木料，還好未釀災，警消已張貼勸導單，要求改善。

興中街惡火釀成6死6傷的慘劇，台中市政府明天上午將舉辦聯合公祭，不料，悲劇陰影仍在，距離不過1.8公里的篤行路一處民宅上午也傳出廢棄物火警。

消防局上午10點05分獲報有冒煙，現場為1-2樓RC建物，堆積在陽台的廢棄雜物燃燒，出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員31名前往搶救，14分鐘後即撲滅，無人傷亡、無財物損失，燃燒面積0.5平方公尺。

警消表示，林姓屋主自稱是藝術工作者，常撿拾木材、金屬創作，從1樓、2樓到頂樓全堆滿廢棄物，上午在頂樓陽台利用木材燒開水，不料引燃周遭的木料，還好剛冒白煙就被鄰居發現報警，萬一再晚一點，可能蔓延成大火。

台中市第二警分局文正所長李健瑋說，該處公眾通行的通道，現場有堆放雜物、家具，有妨害通行之虞，已先到場張貼限期改善通知單，通知物品的所有人，將通道保持淨空，10天後若發現現場仍有堆積雜物狀況，將通知環保局及清潔隊清運。