王力宏梗圖「學音樂的不會學壞？」　中一中學生這樣喊話王浩宇

▲中一中學生秀出完整報告內容。（圖／學生提供）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中一中呂姓音樂教師與學生因報告發生激烈爭辯，在課堂上要求學生刪除高二課程介紹南管北管的內容，爭執影片曝光後，引起各界討論。對此，前桃園市議員王浩宇表示，女老師近年被戲稱「白雲」取笑，男學生在做報告時，故意放入白雲的梗圖，因此老師才會失控。不過，該學生事後秀出整個報告內容，打臉了王浩宇的說法。

桃園市前議員王浩宇在臉書上發文寫道，該女老師長期因為長相關係遭到同學捉弄取笑，就連這次的音樂報告，學生也故意放上白雲照片配上牽亡魂歌報告，讓老師失控後，再由另名同學側錄，讓他感嘆「資優生不一定就是對的。」

▲▼中一中學生強調，牽亡歌陣只是報告需要，而引用介紹。（圖／學生提供）

王浩宇說，「優秀的學生也要有好的人格，特別是不應該去取笑老師的長相。最關心學權的我一直沒有發言，因為事實就是這樣，老師真的是辛苦了」，「同學，請適可而止。取笑人家長相還在媒體帶風向，你的良心不會痛嗎？」

不過，該學生今秀出他的完整報告內容，內容中針對各項傳統樂器解說，並且引用了牽亡歌陣來做出介紹，報告的最後，學生放了王力宏的梗圖，而圖中寫道，「學音樂的孩子不會變壞」、「喔！是嗎？」想用搞笑詼諧的方式結束報告，沒想到卻因此引發老師不滿。

▲對於外界說報告內容中放了白雲梗圖惹怒老師，學生反駁，「放的是力宏」。（圖／學生提供）

針對王浩宇的發文內容，當時攝影的男同學表示，全部都是不實內容。男同學強調，「我們只是單純想捍衛學權、推動教育改革的學生，不應該涉及政治間的鬥爭，我只希望有其他受到傷害的學生，能夠因為看到我們的行動，一起不畏懼權威挺身而出，這才是我們的核心目標」。