名駒國道拋錨！牙醫夫妻搭帳棚抗議車商...醫師娘驚：上班被跟車

記者唐詠絮／彰化報導

臉書社團《爆料公社公開版》昨日有女網友PO文影，日前好友父母駕駛英國品牌休旅車行經草屯交流道時，車輛竟突然熄火，完全沒動力，駕駛人與乘客下車拿著三角警示牌站在車道上不斷揮舞，記者也找到這名當事人，是一名在執業的陳姓牙醫師，醫師娘14日在電話中非常害怕的說，早上要上班時被人跟車，簡直嚇死人了。

原PO分享高速公路局的國道即時影像畫面，一輛白色休旅車停在中外線道，但令人驚訝的是，男駕駛與女乘客下車後，竟然不是將三角警示牌放在車後面，男駕駛走向車後方，把三角錐拿在手上朝後面車輛不斷揮動示意，女乘客則是拿了一條白色旗子上下揮舞，彷彿電影《玩命關頭》開場的揮旗女郎，夫妻倆在國道上直接上演搖咧搖咧；下段畫面，男駕駛上車，將車往路肩移間，把女乘客留在車道揮警示牌，女乘客見車一輛接著一輛，立刻快速跑到路肩躲避。

▲380萬名車在國道拋錨。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

牙醫師今天早上著看診，因為上午診所患者多，接起電話只說了幾句，同時也感謝外界關心，當時他和妻子擔心在高速公路上拋錨會造成連環車禍，才會冒著性命危險下車在車後方猛揮動衣物及三角錐、警示引導車輛閃避，「如同坐在行動棺材」般，直到8分多鐘後車輛重新發動才脫困。

陳姓牙醫說，這輛車價380萬的Land Rover velar p300，是妻子送給他的生日禮物，目前仍在保固期內，只開了8萬多公里，仍算是新車，也都正常使用，但近期竟2度在行駛中熄火。陳醫師說，當時2月22日在南屯草屯路上轉彎時速僅10公里竟突然熄火方向盤鎖死，2天後送修，原廠台中九和汽車只告訴他是燃油模組故障，隔天通知取車。結果3月3日行駛在國道三號217.4公里，又發生同樣狀況，驚險萬分。

陳醫師氣得指出，經過接洽原廠台中九和汽車，對方要他去跟消保官申訴，還推託維修與保固，（12日）才會與妻子氣得到車廠前搭帳棚抗議。今天汽車廠臉書湧入不少網友紛紛留言酸爆，「能保證開到一半不會熄火嗎？」