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南北管音樂不等同牽亡調 學者：西樂也有安魂曲

▲新北傳藝「淡水南北軒」進校園 北海岸百年金山國小瘋北管文化。（圖／新北市金山國小提供）

▲學者表示南北管不等同牽亡曲。資料照。（圖／新北市金山國小提供）

文／中央社

YouTube瘋傳台中一中高一生因報告提到南北管、牽亡歌受老師斥責的影片；學者表示南北管音樂的確不等於牽亡音樂，但南北管音樂中的確有一些弔喪專用的曲目，盼外界多認識。

台中一中11日因高一學生在一堂音樂課的課堂報告中，自主學習並介紹到超過高二的教材內容，報告中提到南管北管、牽亡歌，音樂教師疑不滿學生在課堂報告未依要求，斥責、怒罵學生。同班的學生拍下師生對話影片，並將影片上傳YouTube，引起網友關注。

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台北藝術大學傳統音樂系系主任蔡淩蕙接受中央社專訪表示，南管跟北管都是台灣的古典音樂，也都是高度藝術性的音樂，它的社會功能當然也包含宗教與儀式性的功能，就像巴赫、莫札特等作曲家的音樂中有頌讚上帝，也有慶祝宗教節日或是安魂送行的樂曲一樣。

蔡淩蕙表示，南管音樂的確不等於牽亡音樂，但傳統音樂中的確有一些弔喪專用的曲目，比如說北管音樂的「醒時迷」，學校聘請的藝師會因為避諱而不一定願意教，但只要館閣前輩過世，館員都會演奏這些告別的音樂送他們最後一程。

蔡淩蕙強調，南管和北管音樂雖然傳自中國，但已經在台灣生根數百年，對於學南管和北管音樂的人來說，都是非常講究的藝術，也只有在台灣的環境才能孕育成今天的樣貌。

蔡淩蕙說，像南管有台南南聲社、鹿港雅正齋、台中合和藝苑、台北閩南樂府、台北華聲社、漢唐樂府、心心南管樂坊以及江之翠劇場等等，北管有彰化梨春園、漢陽北管劇團、宜蘭福蘭社、台中振梨園、竹塹北管藝術團等，這些多元的團體都已經是台灣傳統音樂的一部分。

蔡淩蕙表示，她不清楚影片上課過程的來龍去脈，但北藝大持續多年將教育資源投入地方中小學發展普及音樂教育，媒合當地校友協助推廣傳統音樂的欣賞與學習，非常需要在地音樂老師協調行政執行等瑣碎事務，也耗費老師們專業以外數倍的心力；影片中這名老師正是這樣一名非常難得，極為關注南管和北管音樂欣賞與學習資源的音樂老師。

蔡淩蕙說，有些媒體報導的標題強調這名老師如何評價南管音樂，是失焦而聳動的作法，希望大家對於這個事件的關心重點，回到如何支援與維護教學現場師生的身心健康。

台中教育大學台文系系主任林茂賢表示，南、北管不等同於牽亡調，外界要多認識自己的傳統不要誤解。林茂賢表示，南北管是台灣的傳統音樂，根據文化資產保存法已被指定為「重要傳統藝術」，列為國家重要文化資產。文資法有規定，台灣國家重要文化資產已經納入12年課綱，學校都有義務要教授學生認識台灣自己的傳統文化。

林茂賢說，「牽亡」則是民間宗教科儀，牽亡魂到西天極樂世界，這牽涉到宗教信仰，具有教化功能與撫慰遺族功能。牽亡陣則是其中的儀式，儀式有音樂也有舞蹈，大家都應該多多認識台灣自己的傳統。

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