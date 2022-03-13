入夜急墜15度！明熱爆「高溫狂飆33°C」　鋒面來襲變天時間曝

▲明天各地大多仍為多雲到晴，西半部高溫可達到30至33度。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天（13日）各地大多為晴到多雲，中央氣象局提醒，各地夜晚清晨仍有涼意，西半部日夜溫差大，各地低溫約17至20度，明（14日）白天西半部高溫可達到30至33度，而到了周四（17日）晚起鋒面接近，周五（18日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣會稍轉涼；北部及東半部地區也會出現局部短暫陣雨。

氣象局表示，明（14日）各地大多仍為多雲到晴，台灣附近為東南至偏南風，僅迎風面東南部地區有零星短暫雨，午後因局部熱對流作用，東北部、東部地區及北部山區有零星短暫陣雨。

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▲未來一週天氣日夜溫差大。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局 ）

氣溫方面，各地夜晚清晨仍有涼意，西半部日夜溫差大，各地低溫約17至20度，白天大多陽光普照，溫暖微熱，預測東半部高溫約27、28度，西半部更可以達到30至33度，請適時增減衣物；中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬的措施。

氣象局透露，周二至周四（15日至17日）風向為偏東到偏南風，白天各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，午後中部山區也可能有零星短暫陣雨，中南部日夜溫差大，早出晚歸應注意添加衣物；其中周二台灣北方海面雖有鋒面通過，水氣稍增，但位置偏北，結構不佳，對天氣影響不大。

▲周四晚起鋒面接近，準備轉涼下雨。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局預估，周四晚起鋒面接近，周五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，中部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區雲量增多。

到了周六、下周日（19日、20日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部、東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區也可能有零星短暫雨，其他地區為多雲；20日至22日東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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