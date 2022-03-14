「月存5萬多又超容易洗白」　北漂大一妹喊好想被包養…網戰翻

▲一名自稱台大生的女網友猶豫是否要被Sugar Daddy包養。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

愛情與麵包有時不可兼得，一名台大妹就因入不敷出考慮讓Sugar Daddy包養，還表示被包養的學姊不僅「吃好穿好睡好玩好」月存5萬多，甚至還可以出國深造「洗白黑歷史」，直呼好心動。如此誠實的被包養理由，引發網友熱議。

這名台大妹在網路論壇「Dcard」發文表示，自己目前就讀台大一年級，雖然家人會給錢支應生活，但北漂住宿的她，月開銷就要1萬元，「不是很夠在台北生活，常常會跟家人預支或跟朋友借」，因此最近有在看包養網站的資訊，直言「真的有考慮試試看」。台大妹進一步表示，她剛好在社團遇到一個同樣來自高雄的大三學姊，而對方被包養後的優渥生活，讓她直呼「三觀改變」。

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台大妹透露，這名學姊「靠包養可以月存5萬以上，累積至今已經快百萬了，吃好穿好也睡好玩好。她同時有3個sugar daddy，只要每個月負責把周末時間撥陪他們，幾乎就一周陪一個，還有一周休息來避開生理期」，且除了「有時候平日可能也要被帶出去玩，感覺很難兼顧課業」外，被包養似乎沒有太大的缺點。

台大妹表示，學姊雖然同時被3個人包養，但課業又兼顧得很好，還準備申請到外國念書，「出國深造就可以洗掉自己的被包黑歷史，到時候回國重新做人或留外工作」。不過，台大妹也坦言，她後來就沒再和學姊繼續聊，「畢竟我也還有點猶豫，我不曉得一般行情怎麼樣？一個金額包月還是每次見面給零用錢呢」、「是否只要陪陪daddy上床、抱睡、旅行？而且我原本是單一性伴侶的觀念，雖然也已非處女，但總覺得這樣也是性關係複雜呢」。

這篇貼文曝光後，引起網友瘋狂議論，「讀到台大找人包養，乾脆直接休學去酒店工作算了」、「你都知道會是黑歷史了」、「原來敝校有女生願意被包養呀？台大真是無奇不有」。還有網友指出，「以你的學歷去接個家教就可以了，不懂為什麼偏要選被包養」、「出國留學也不可能洗掉黑歷史啦！這啥邏輯，想得美，愈想藏的事就愈容易被挖出來，如果妳以後遇到真愛想結婚的時候，他發現這個事實而跟妳分手，妳後悔也沒用」。

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