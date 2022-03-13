機車倒地誰的錯？好意扶起竟被求償上萬　旱溪夜市7人大亂鬥

▲機車倒地誰的錯？雙方7人為此在車流眾多的夜市街頭大亂鬥。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲陳姓男子和友人昨晚逛旱溪夜市，結束後要騎車返家，發現24歲的方姓男子正在扶起他倒地的機車，陳男覺得是方男撞倒心虛，求償1萬多元修理費，但方男認為出自好心卻被誤解，雙方相互爭吵，撂人助陣，有的徒手有的拿安全帽，就在街頭上大亂鬥，造成2人頭部受傷，警方獲報到場人全鳥獸散，後來循線一一傳喚7人到案，並依傷害罪、妨害秩序罪嫌送辦。

台中市警三分局東區分駐所昨晚獲報，旱溪夜市旁有人打群架，經到場後已不見毆打者，據了解，陳男撞見方男扶起他倒地的機車，認為是方撞倒，索賠1萬多元的修理費，方男則稱只是好心扶起，不願負賠償責任。

陳男及同行友人22歲魏姓男子不爽，魏男找來58歲的魏姓父親、40歲林姓男子和42歲林姓男子到場助陣，方男也和22歲弟弟反嗆，父子檔大戰兄弟檔，雙方共7人無視往來龐大的車流，就在街頭上大亂鬥，有的徒手，有的拿安全帽，造成魏男（兒子）和方男（哥哥）頭部撕裂傷，經送醫包紮已無大礙。

警方根據路口監視器調閱車牌，並傳喚雙方7人到案說明，訊問後，將7人依傷害罪、妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。