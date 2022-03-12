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快訊／台南再傳5區停電！市長黃偉哲對台電說話了

快訊／台南再傳5區停電！市長黃偉哲對台電說話了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市西區、北區、安平區、南區、東區等地區12日晚間出現大規模路燈不亮的情況。經台電搶修後，各區路燈於晚間7時10分陸續恢復正常。對此，台南市長黃偉哲表示，「非常抱歉造成市民朋友的不便」。

黃偉哲12日晚間透過臉書表示，經台電台南區營業處許處長告知，是由於運河變電所開關跳脫導致，「但是我要嚴肅告訴台電公司，你們在2020年才耗資1.53億元改善運河變電所，怎麼現在又跳電？請台灣電力公司管理階層，加油一點好嗎？」

黃偉哲表示，台電台南區處回應說，運河旁變電所改建案，包括特高壓線路改建1億元、高壓線路改建5300萬元，將在2020年發包施工、2021年即可加入運轉，外觀整齊美化的同時，供電穩定度也會提高，相信改建會是三贏結果。「在車水馬龍的週末夜晚，市區大規模路燈停電，實在讓人擔心市民及遊客的交通安全。」

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網友看完紛紛留言，「不是不便，是危險」、「市長要不要了解運河變電所開關跳脫的原因是什麼呢？有沒可能是負載過高所導致；以後不會三不五時就來跳ㄧ次吧」、「藍綠執政都一樣，沒辦法整頓台電，整頓台電有這麼難嗎？」「開始擔心夏日的用電高峰月了」、「台電真的要上緊發條、深刻檢討，在假日人潮眾多的夜晚，路燈不亮要是發生危險怎麼辦？」「停電好像變台灣日常了」。

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