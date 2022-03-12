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台中女大生考場昏睡！醒來「意識模糊」站不穩…就醫一聽崩潰提告

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女大生在外兼差，卻遭到下藥性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中一名女大生小花（化名）在外兼差「傳播妹」，先前到釣蝦場陪酒，後來又轉往顧客住處續攤，沒想到隔天考試嚴重頭昏、站不穩，在室友的陪同下就醫，才得知遭到性侵。台中地院審理後，一審依照藥劑犯強制性交罪，分別判處林嫌、陳嫌4年6個月、9年6個月有期徒刑，高等法院審理後，也駁回2人上訴。

依據判決書內容，陳嫌、林嫌與2名友人2019年某日凌晨到釣蝦場喝酒，找來小花等4名傳播妹陪酒，一路喝到約清晨5點，4人又帶著小花到一處社區續攤，其中1人先跑去睡覺，陳嫌則趁著小花不備，在酒杯中下藥。

沒想到，除了小花喝到摻藥的酒，還有一名蔡姓男子也喝到，雙雙陷入昏睡。林男見狀，覺得有機可乘，脫掉小花的衣物性侵成功，再將衣服穿回去，下藥的陳男也有樣學樣，對小花進行性侵得逞。

小花隔天上午9點被手機鈴聲吵醒，意識相當模糊，但身上衣著完整，不曉得遭到下藥、性侵，打電話請老闆來接人，回家以後又持續昏睡，直到傍晚才起床。

▼小花醒來見衣著完好，不曉得遭到下藥、性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

由於當天要考試，小花強撐著到校，卻在試場嚴重頭暈、昏睡，甚至還站不穩、身體躁熱，嚇得老師趕緊要求到醫院就醫，另外再找時間補考。

小花在室友的陪同下，前往醫院就醫、驗尿，結果驗出毒品代謝物，醫師懷疑小花遭到下藥性侵，轉而通報警方，全案才東窗事發。

▼小花就醫驗尿時，驗出毒品代謝物，醫師懷疑可能遭到下藥、性侵，通報警方，全案才東窗事發。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

林嫌一度辯稱，是小花主動邀約，才發生性關係，陳嫌則是在事證掌握後，才坦承性侵，但否認下藥。法官對2人的說詞不採信，一審依照藥劑犯強制性交罪，判處林嫌、陳嫌4年6個月、9年6個月有期徒刑。

林嫌、陳嫌對判決感到不服，提出上訴。高等法院審理後認為，2人行為相當惡劣，都是全盤否認犯行，直到沒辦法抵賴才承認，陳嫌雖然寫信道歉，卻還是否認下藥，駁回2人的上訴。

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女大生傳播性侵

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