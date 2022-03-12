▲奧運羽球金牌搭檔麟洋配，擔任2022報稅宣傳大使。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局12日表示，5月報稅季即將來臨，羽球金牌最佳搭檔王齊麟及李洋，2022化身財政部宣傳大使，要向民眾大推以網路或手機報稅並利用多元憑證及繳稅管道，免出門、免插卡在家輕鬆報稅！麟洋表示，在球場分秒必爭，生活日常也講求便利速度，去年用手機報稅超給力，e指搞定。

財政部蘇建榮部長指出，今年手機報稅功能更升級，不但可以進行編修扶養親屬資料，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證(行動身分識別)」完成身分認證後，系統自動帶入申報戶成員之所得及扣除額資料，並自動計算稅額，而且增加用行動支付及電子支付帳戶繳稅，即便沒有稅額試算通知書，手機報稅一樣行喔！

蘇部長更進一步說明，2021年度報稅利多還有每人基本生活所需之費用調高為19.2萬元，相較於上(2020)年度增加1萬元，是歷年來調幅最大。以4口之家為例，相同所得、免稅額、扣除額結構下，2021年度較2020年度減少4萬元，以稅率5%計算，減稅小確幸2000元，預估總受益戶229萬戶，總體減稅利益達146.44億元。

今年申報期間自5月1日至5月31日，蘇部長鼓勵民眾在家用網路或手機及多元繳稅管道完成報稅（網址：https://tax.nat.gov.tw），如果還是習慣去國稅局報稅，財政部今年再強化預約系統，各地區國稅局全面開放網路及0800000321電話預約，可預約次日起3天內時段(每日分4個時段，每時段2小時)，民眾依預約時段到場，系統會自動優先叫號服務，如果沒有事先預約，當天去報稅前，也可以網路先查詢報稅據點的叫號進度及等候人數，選擇避開人潮擁擠時段，時間到再去，省時又防疫！