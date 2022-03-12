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社會 社會焦點 保障人權

獨／丟8歲女兒監護權...被列「不友善行為」　空姐母律師信藏洋蔥

▲▼ 空姐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲11日北院新聞稿指出詹姓空姐對於義大利籍父親有不友善行徑，因此裁定女童的監護權由藍男單獨行使。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣詹姓空姐與義大利籍藍姓富商爭女兒親權，詹女吞敗，網友們也提出質疑，「不是現在誰的能力好就可以帶走孩子，那當初的照顧者會很無力！」、「法律無法保護一個無助母親？」等留言，揣測聲浪讓台北地院11日緊急發新聞稿還原事發經過，但詹女委任律師今（12日）提律師函表示，台北地院所發布的「新聞稿」，內有重大違背事實之處。

安理國際法律事務所今提律師函表示，因相關案件仍在其他法院等受理中，為避免新聞稿不實內容對未成年子女E童（8歲女童）在台成長的權益，產生不可回復之損害，茲特嚴正聲明澄清，以正視聽。律師函全文如下：

（一） 新聞稿說『108 年間E母嗣至義大利探視E童，期間E童雖與E父同住，也與E母有相當互動且在義大利生活適應良好，融入國際幼兒園，可用流利中英文交談，沒有不適或困擾之情形(參照義大利兒童神經精神病學醫生訪視報告、『我國義大利經濟貿易文化推廣辦事處領事命令』參照)』

（二） 但，新聞稿所謂我國義大利經濟貿易文化推廣辦事處領事命令參照，嚴重違背事實。實情是：孩子被父親帶去義大利那年（2017），我國法院並沒有委託義大利司法機關調查，制度上我國法院也不可能委託義大利司法機關調查。台灣跟義大利沒有司法互助。那一年，只有對方律師一直利用法院開一堆調解庭，一直拖延孩子回台的時程。

（三）2019年，孩子要我（詹女）帶她回來台灣後，是義大利國在台灣的領事官（也是義大利對孩子的「監護法官」），在孩子回台約半年，7月2日時有到學校（國際幼兒園），再到家裡探視孩子。探視完，後來領事官做出「領事命令（N 05/2019）」，命令中證明孩子『在幼兒園融入情況很好』、『用中文和英文流利地交談』、『在台灣跟母親外婆情感聯繫強烈。對義大利沒有特別的懷念，偶爾才提到父親，但帶有感情』，『呈現極好的身心健康狀況』、『在充滿愛心與熱情的社會和家庭環境中』。領事官還特別註明：訪談在沒有母親的情況下進行。

（四）如果孩子想回義大利，回來台半年，有講義大利的領事官來了，孩子會不跟領事官說嗎？如果是『國際綁架事件』領事官有監護法官身分，會坐視不管嗎？

（五）孩子從小在台長大，雙方原本共識就是要在台灣共同監護，母親非常鼓勵父親回台灣一起跟孩子在台灣成長。懇求父親撤回強制執行，不要硬生生中斷孩子學業跟所有人際網路。

對此，呼籲懇求各界重視以上事實，本案女童留在台成長的意願至明，但歷審法院目前都不曾聽取女童意願。生父經濟條件雖較佳，但母親對子女有強烈的母愛與照顧能力，更無任何兒虐、吸毒、刑事前科等不堪擔任親權是由，實不應遭受本案親權剝奪。

更況，母親帶回女童回台時（2019年1月19日），持有有效台北地院暫時處分裁定，裁定命父親應將子女交付母親，該時義大利國對詹女也無任何誘拐兒童的判決，因此詹女帶子女回台，實無不法。

而家事事件暫時處分有本案化的實質，尤其我國非海牙公約國，日後詹女親權部分勝訴，仍將無法對義大利執行，最後，孩子的成長只有一次，享有母愛享在台灣就學成長的權益，若被剝奪，何處是兒家？只能夢裡尋媽媽，誰能忍心？

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