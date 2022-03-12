建築師校長領航　員林家商營造美感校園教學環境

▲員林家商在建築師校長陳定宏帶領下，優化美化校園，並倡行美感教育。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為提升教學品質及健全學習環境，教育部國教署透過「改善校園設施設備工程計畫」，以改善校園設施、充實教學設備，而國立員林家商在擁有建築師執照的校長陳定宏帶領下，在國教署經費補助下，逐年改善校園環境與老舊設施，不僅校園景觀大幅優化與美化，同時結合社區環境資源，營造具有美感的校園教學環境，讓師生更能沉浸在美感生活中，進而體現實踐全人素養教育。

擁有建築師執照的陳定宏表示，在改善校園設施，校內先改造「至美園」，成為兼具休憩與停車功能的現代化庭園，並結合校門前庭排水工程，重新打造前庭景觀，整體開闊大器、美感機能兼具，也為校園注入新活力，同時增闢校內台灣詩道，與既有文學步道及生命演化步道相互輝映，改善中正堂入口玄關及側邊地坪及兩側花圃景觀，美觀安全又實用。

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▼員林家商改善校園，增闢校內台灣詩道。（圖／教育部提供）

此外，陳定宏指出，校方也改善整修南北排老舊廁所，整體通風明亮兼具現代感，設計文化藝術與資訊牆面，透過境教促進美學感知能力，而在圖書館員家藝廊部分，則巧用樓梯牆面布置藝術光廊，提升師生藝術涵養，利用梯廳空間進行藝術特區展覽，美化悅讀光廊，增添師生閱讀氛圍與藝文情境。

▼員林家商以最佳經濟成本，營造高質感的實用學習空間。（圖／教育部提供）

國教署表示，員林家商也善用員家藝廊主題展覽，邀約藝文名師參展，提供校內師生與社區民眾創作展示及交流的機會，更長期培訓導覽志工學生，強化解說能力與應對儀態，藉此提昇學生的藝文涵養與美學鑑賞力，並推動師生參加校際成果展演與競賽，因此開拓視野，更提升競爭力。