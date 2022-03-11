隔壁在看A片！19歲妹被色男狂蹭10分鐘　霸氣空姐讓她改坐頭等艙

▲女子反映被性騷擾，獲得免費升等頭等艙。（圖／翻攝自TikTok／a1iengir1）

記者李振慧／綜合報導

國外一名19歲女子搭乘飛機時，發現坐在隔壁的老人居然在看A片，而且主題還是飛機系列，又一直故意往她身上蹭，讓她非常不舒服，最後忍無可忍向空姐反映，沒想到空姐霸氣把她座位升等至頭等艙，她開心將故事分享到網路上意外爆紅。

女子梅蘭妮(Melanie Schofield)上週在TikTok分享影片表示，「當你在飛機上發現隔壁老人正在看A 片，告訴空服人員後，現在坐在頭等艙，只哭了10分鐘，讚爆啦」。

影片獲得77多萬網友點閱，梅蘭妮爆紅後接受網路媒體Daily Dot採訪表示，剛上飛機時，這名老先生就讓她感覺很不舒服，因為對方不但占用2個扶手，還一直往她身上蹭，讓她只能被擠到角落，「然後我發現他在網路上搜尋『飛機上做愛』，打開影片便看了起來」，嚇得她趕緊向空服人員求救。

梅蘭妮表示，整趟飛行旅程中她都很害怕，幸好空服人員幫忙，把她升等到頭等艙座位，才能擺脫隔壁老人的騷擾，「我不確定那個變態後來有沒有受到處罰」，不過她沒有對外透露航空公司的名字。