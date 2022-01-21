　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾降落台灣喝珍奶　19歲正妹完成5.1萬公里「獨駕機環球」破紀錄

文／中央社

19歲英國-比利時少女羅瑟福德今天成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性。她駕著一台超輕型飛機，費時5個月飛越5大洲，途中還曾降落台灣過夜並享用珍珠奶茶。

路透社報導，羅瑟福德（Zara Rutherford）駕駛的全球最快速超輕型飛機鯊魚超輕型機（Shark UL），今天返抵出發地比利時的庫特萊-威弗爾哲機場（Kortrijk-Wevelgem Airport）。她自2021年8月18日啟程，一共飛行了5萬1000公里，途經52個國家。

當羅瑟福德的飛機在機場跑道上停住時，現場響起歡呼和掌聲。擁有雙重國籍的她披著英國和比利時國旗，露出大大微笑對記者表示：「這真的很瘋狂。我還在消化這件事。」

羅瑟福德12月14日從韓國飛抵台北松山機場，對於台灣地勤人員準備的珍奶感到驚喜萬分。她接受中央社專訪時，指著飲料中的珍珠說：「看起來有點奇怪，但我非常喜歡！」

羅瑟福德當時還說，回想起因為氣候和簽證等因素滯留在攝氏零下35度的俄羅斯，台灣有著「完美的氣溫」，「從空中看下去美極了，尤其是一座座的山和城市景觀」。她在防疫旅館過夜後，隔天穿著松機人員特製的紀念T恤離台。

▲羅斯福德飛抵台灣。（圖／台北航空站提供）

▲羅瑟福德飛抵台灣，松山機場特製告示牌迎賓。（圖／台北航空站提供）

羅瑟福德今天表示，這趟環球飛行之旅當中，她最喜愛的飛越地點是美國的紐約和冰島的一座活火山。

羅瑟福德昨天在德國的一個小鎮降落，今天最後這段航程因為降雨和下雪而棘手。她說，這項單獨環球飛行的壯舉，她可能永遠不會再次達成，「當中有些很精彩的時刻，但也有些時刻我擔心自己的生命安全」。

羅瑟福德航行經過北美洲和南美洲後，因為天候和簽證延誤，在北美的阿拉斯加困了一個月。後來她又遇到一個冬季風暴，被迫在俄羅斯遠東地區再次長時間停留。其後她途經南亞和中東，再返回歐洲。

羅瑟福德為了達到環繞地球飛行一圈的標準，選擇降落地球上正相對的2個地點，分別是印尼的占碑（Jambi）和哥倫比亞的杜馬科（Tumaco）。

在羅瑟福德之前，獨駕飛機環球一周的最年輕女性是曾為阿富汗難民的美國飛行員華斯（Shaesta Wais），她在2017年以30歲之齡完成壯舉。男性紀錄則是在2018年由當時18歲的美國人安德魯斯（Mason Andrews）創下。

羅瑟福德的雙親皆為飛行員，她曾表示，希望自己的駕機環球旅行能夠鼓勵女性在科學、科技、工程及數學領域學習和工作，並激發女孩對航空的興趣。她今年將進入大學就讀，夢想成為太空人。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
桃園2校停課！教育局深夜宣布
東吳大學城中校區宣布「停課到月底」！全校師生5千人採檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾降落台灣喝珍奶　19歲正妹完成5.1萬公里「獨駕機環球」破紀錄

拜登暗示「小規模入侵」制裁也小　莫斯科反嗆：只會讓情勢更不穩

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

PCR一戳恐怖感染　狂流果凍狀血塊！她整片鼻軟骨消失「鼻孔通了」

韓少女玩「國王遊戲」遭灌酒失身　4匹狼最重判10年

她「狂吞32貫壽司」吃到飽拚回本　慘送急診吊點滴：還要再去吃

接種就送彩券！奧地利推萬元抽獎催打氣　未來拒打疫苗最高罰11萬

慘！英首相強生才遇「派對門」逼宮危機　6週大女兒確診新冠

新婚半年詭淪染血碎屍！　她和老婆「慘遭肢解」整袋丟路邊

染新冠肺炎害「大鵰萎縮」　辣模床戰猛男崩潰：尺寸和以前不一樣

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

行人不看路遭機車撞上倒地　起身裝沒事...下秒穿鞋走人

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

陳喬恩認愛2年幸福肥頻被傳懷孕　半年狠甩11公斤：都來誇誇我啦！

曾降落台灣喝珍奶　19歲正妹完成5.1萬公里「獨駕機環球」破紀錄

拜登暗示「小規模入侵」制裁也小　莫斯科反嗆：只會讓情勢更不穩

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

PCR一戳恐怖感染　狂流果凍狀血塊！她整片鼻軟骨消失「鼻孔通了」

韓少女玩「國王遊戲」遭灌酒失身　4匹狼最重判10年

她「狂吞32貫壽司」吃到飽拚回本　慘送急診吊點滴：還要再去吃

接種就送彩券！奧地利推萬元抽獎催打氣　未來拒打疫苗最高罰11萬

慘！英首相強生才遇「派對門」逼宮危機　6週大女兒確診新冠

新婚半年詭淪染血碎屍！　她和老婆「慘遭肢解」整袋丟路邊

染新冠肺炎害「大鵰萎縮」　辣模床戰猛男崩潰：尺寸和以前不一樣

台中妹失眠就醫！男醫師突「拉開衣服聽診」她嚇傻…走出診間爆哭

曾降落台灣喝珍奶　19歲正妹完成5.1萬公里「獨駕機環球」破紀錄

拜登暗示「小規模入侵」制裁也小　莫斯科反嗆：只會讓情勢更不穩

「潘茹玉」失聯至少罰50萬！入境秒搭友人機車落跑　警上門慘了

ØZI深夜發文「瘦子4字留言」上千網友搶按讚　整排藍勾勾湧入力挺

陳芷英遭封鎖　「基隆路大戰」台大暫時保級

愛妻怨自己「爆青筋又有皺紋」！　吳鳳吐真相…她1秒振作清醒

快訊／Keanna崩潰喊話「有關係」　ØZI深夜突發文：我就是壞！

北京迎初雪…By2發文暗示「沉冤待雪」！　追劇曬台詞開罵酸民

阿Sa身價3.5億「已立遺囑」　每5年換遺照曝原因：想讓大家別傷心

媽在家熱唱兒歌嗨如演唱會 「整坨毛毛粉絲」擠爆台下

國際熱門新聞

男近70年沒洗澡　最新檢測結果驚人

新冠逐漸流感化！Omicron「9大症狀」曝光

專家曝「Omicron1症狀」後遺症　恐致終身無法工作

戰爭、饑荒、核災：悲傷的烏克蘭

孕婦誕下8肢嬰兒　村民直呼「神蹟」衝醫院朝聖

染疫害大鵰萎縮　辣模床戰猛男崩潰

2童被殺人豹拖走　身體吃掉一半

mRNA疫苗效力研究曝　可防重症卻難擋Omicron

她吃到飽「狂吞32貫壽司」送急診

拜登暗示俄　小規模入侵制裁也小

紐約州檢尋獲川普集團詐欺證據　川普再選路遙

Google Maps驚見神祕骨骸！專家揭悲慘真相

新婚半年詭淪路邊屍塊　她和老婆慘遭肢解

東加首都慘遭火山灰摧毀！驚悚現況曝光

更多熱門

相關新聞

火車撞飛機！他獲救瞬間機體輾碎

火車撞飛機！他獲救瞬間機體輾碎

美國洛杉磯一架塞斯納172型小飛機（Cessna 172）9日墜毀鐵軌上，機師身負重傷，卡在殘骸裡，幸好被及時救出。他脫困的幾秒鐘後，火車高速迎面而來，把機身殘骸輾碎，頓時碎片四射，驚險過程都被員警隨身攝影機拍攝下來。

飛機上偷拍卻嚇壞　她傳訊息「我得COVID了」

飛機上偷拍卻嚇壞　她傳訊息「我得COVID了」

春節離島加班機　12/22開放訂位

春節離島加班機　12/22開放訂位

即／確診印尼漁工飛澎湖　高雄匡14人檢測結果曝

即／確診印尼漁工飛澎湖　高雄匡14人檢測結果曝

多明尼加飛機墜毀跑道　機上9人全罹難

多明尼加飛機墜毀跑道　機上9人全罹難

關鍵字：

飛機環球

讀者迴響

熱門新聞

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

快訊／居檢失聯潘茹玉　竟跑回北投家

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

睡前肚子餓？醫認證「6種宵夜吃不胖」

快訊／Keanna崩潰喊話　ØZI深夜突發文！

桃教育局：明1國中1高中停課1天

即／高雄幼兒園＋消防分隊匡列111人　PCR結果出爐

快訊／鳳梨出來解釋了！直播3.8萬人湧入朝聖「鞠躬道歉」

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

強雨彈上膛！大寒大雨3波變天全台濕

《單身即地獄》配對情侶確認「已分手」

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500轟出門

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

上課突被送往防疫旅館　幼兒園童嚇哭了

更多

最夯影音

更多
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例
鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面