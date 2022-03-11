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考上大學保障有工作　嶺東科大結盟26家企業共同培育產業人才

▲▼台中市嶺東科大結盟26家企業，共同培育台灣未來產業人才。（圖／嶺東科大提供）

▲▼台中市嶺東科大結盟26家企業，共同培育台灣未來產業人才。（圖／嶺東科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

畢業即就業，是大多數科技大學招生的口號，台中市嶺東科技大學把時序往前推4年，也就是大一新生考進來後，校方即與企業透過理論、實務共同培育未來的優良產業人才，校方今天和26家國內重大產業合作成立「111產官學攜手聯盟」，讓學子從大一就不用擔心畢業即失業，副市長陳子敬特地到場肯定嶺東「在地人才，學用合一」的目標，共創台中好生活，為台灣未來的競爭力一起努力。

▲▼台中市嶺東科大結盟26家企業，共同培育台灣未來產業人才。（圖／嶺東科大提供）

台灣本土企業在全球產業上，不論技術或創新研究，都有不容小覷的競爭實力，而學校教育便是累積競爭力的開始，嶺東科大位處中部科技走廊，長期結合在地優質企業，透過政府的產學攜手2.0、青秀台中產學專班等，共同培育優秀產業人才。

▲▼台中市嶺東科大結盟26家企業，共同培育台灣未來產業人才。（圖／嶺東科大提供）

▲台中市副市長陳子敬。

陳子敬致詞時肯定嶺東科大是在地深耕、用心辦學的優質學府，許多校友都是各行各業傑出的領導人，相信透過產官學聯盟，能攜手開創培育專業技術人才的新紀元，達成「在地人才，學用合一」的目標，為台灣未來的競爭力一起努力。

▲▼台中市嶺東科大結盟26家企業，共同培育台灣未來產業人才。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大校長趙志揚。

嶺東科大校長趙志揚表示，為了年輕一代的就業與發展，促成此次「111產官學攜手聯盟大會」，此次聯盟強調產業界進校培育，並不是等到學生畢業後才進入產業，藉由校方和企業合作機制，運用企業本身的資源、技術與研發能力，使學生在就學階段即與業界接軌培養實力、發揮所長，培養學生跨域多元專業，以提升跨領域人才職場競爭力為目標，與產業共創榮景。

出席「111產官學攜手聯盟大會」人員還有經發局主秘倪世齡、工資會總幹事黃于珊；26家產業包括全球不織布龍頭的南六企業，精密機械業的大田、台灣麗偉、高僑、群祐、振鋒、瑞士商弗克司，光電類的友達、玉晶光，全球製鞋大廠隆典實業，傳統產業的宏全國際、聚陽、弘裕、百和，科技界的美律、車王電子、康淳、惠特、秀育，航空工業的漢翔，食品類味丹、福壽、春水堂實業，以及建築界興富發、麗明營造等，這些企業年營業額合計突破1兆元。

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