勞工贏了！史上最大RCA工傷求償再勝訴　24人獲賠5470萬

▲RCA被害工人與律師團，在最高法院外高喊口號。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國最大工傷案件RCA賠償案，高等法院日前針對提出訴訟的246名受害員工，更一審僅判准24人獲賠5470萬餘元。最高法院今（11）日再判，將其中24人賠償5470萬部份確定；另為222人求償約11億部分，認為求償有理，最高法院廢棄發回更二審，可說是勞工大勝。律師團與數十名被害人在最高法院外拉起布條，高喊口號：「RCA工人，永不妥協！」

本案因美國無線電公司（RCA）1970至1992年在台設廠，於桃園與竹北、宜蘭設廠生產電視機的電腦選擇器等產品，製作過程中使用三氯乙烯、四氯乙烯等有毒溶劑，嚴重污染土地和地下水。但公司管理階層隱瞞相關訊息，讓員工飲用受汙染的地下水，並暴露在汙染環境下，導致工廠2萬餘名員工中，至今有2000人罹患癌症，更有超過230人因癌症死亡。

1992年汙染案件爆發後，RCA緊急關廠離開台灣。而受害的員工組成「RCA員工關懷協會」，向之後併購RCA的法商湯姆笙、美商奇異等4家公司，聯合求償27億餘元。一審台北地院經過8年審理後，2015年間判決RCA與湯姆笙公司，須連帶賠償其中445人共5.6億元，當時創下我國多項司法紀錄。

案件上訴二審，高等法院2017年間再度改判，這次判決RCA等4公司須連帶賠償486人，賠償金額增加到新台幣7億1840萬元，再度打破多項司法紀錄。

不過案件經廢棄發回後，更一審僅剩246人受害員工請求約6億多元。更一審於2020年3月間宣判，當時更審法院僅判准24人，獲賠5940萬元，判准人數、金額，約僅十分之一。更審判決出爐後引發譁然，全案再上訴最高法院，最高法院11日將其中24人賠償5470萬部份確定，至於其餘222人求償部分，最高法院也認為應有理由，但金額需重新計算，故廢棄發回更審。