出遊別貪便宜！旅遊安全宣導周「4升級重點」出爐：住合法旅宿

▲疫情下無法出國旅遊，因此國旅正夯。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，國門持續緊閉，若要出遊放鬆身心只能選擇在台國旅，不過少數不肖業者忽視法規，導致旅遊可能有危險發生。交通部觀光局將每年3月第三周訂為「旅遊安全宣導周」，共有四大項安全升級。

觀光局表示，旅遊安全是臺灣推動觀光最基本亦是最重要的要求，但同時也是民眾在規劃旅遊時最容易被忽略的環節，因此希望藉由每年加強宣導旅遊安全，強化大家的旅遊安全意識。

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觀光局指出，近兩年多來新冠肺炎疫情使觀光相關行業遭受衝擊，隨著疫情趨緩逐漸解封、民眾紛紛出遊的同時，防疫安全也成為旅遊安全當中重要的一環，再加上近年新興旅遊活動興起、旅遊型態的改變等等，因此旅遊安全也必須配合全面升級。

▲旅遊安全小叮嚀。（圖／觀光局）

觀光局表示，提升旅遊安全品質，主要分為四大點，第一，景區旅遊安全升級，全台各景區內遊憩設施安全性、乘載量及容流量的管理，定期安全巡檢，包含露營、自行車、遊樂園以及各種水域、陸域遊憩活動，強化相關安全規定、從業人員安全訓練、聯合演練等，以確保遊客的安全。

第二，旅宿安全升級，中央及地方聯合進行觀光旅館不定期稽查與督導旅宿業管理，旅館餐飲服務之衛生品質，落實防疫清消，打造安全友善、智慧服務空間的優質住宿環境，加強旅宿的乾淨、衛生，讓遊客能「住得安心、玩得開心」。

第三，遊程安全升級，旅行社團體旅遊稽查，公布合法旅行社，推動金質遊程，規劃遊程兼具安全與品質，讓遊客可以「放心旅遊、我很滿意」。

第四，好行安全升級，觀光局每年評選優質客運旅運業者加入台灣好行，行車安全有保障，並加強車內清消等防疫措施。配合交通部公路總局合作推動電子化票證功能，地方政府亦共同參與台灣好行升級轉型，提升整體服務及安全品質，鼓勵旅客更願意選擇於重要交通節點轉乘台灣好行便捷地進入景點，「一路暢遊平安行」。

觀光局也結合中央相關部會、直轄市及縣市政府以及轄下各國家風景管理處，針對轄管景區內遊憩特性，於111年度旅遊安全宣導週（111年3月13日至3月19日）期間舉辦旅遊安全宣導活動、研習、訓練等，提醒旅客務必選擇合法旅行社、合法住宿設施並旅行前、旅行中注意安全，落實旅遊安全防護。