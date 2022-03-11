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出遊別貪便宜！旅遊安全宣導周「4升級重點」出爐：住合法旅宿

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲疫情下無法出國旅遊，因此國旅正夯。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，國門持續緊閉，若要出遊放鬆身心只能選擇在台國旅，不過少數不肖業者忽視法規，導致旅遊可能有危險發生。交通部觀光局將每年3月第三周訂為「旅遊安全宣導周」，共有四大項安全升級。

觀光局表示，旅遊安全是臺灣推動觀光最基本亦是最重要的要求，但同時也是民眾在規劃旅遊時最容易被忽略的環節，因此希望藉由每年加強宣導旅遊安全，強化大家的旅遊安全意識。

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觀光局指出，近兩年多來新冠肺炎疫情使觀光相關行業遭受衝擊，隨著疫情趨緩逐漸解封、民眾紛紛出遊的同時，防疫安全也成為旅遊安全當中重要的一環，再加上近年新興旅遊活動興起、旅遊型態的改變等等，因此旅遊安全也必須配合全面升級。

▲旅遊安全小叮嚀。（圖／觀光局）

▲旅遊安全小叮嚀。（圖／觀光局）

觀光局表示，提升旅遊安全品質，主要分為四大點，第一，景區旅遊安全升級，全台各景區內遊憩設施安全性、乘載量及容流量的管理，定期安全巡檢，包含露營、自行車、遊樂園以及各種水域、陸域遊憩活動，強化相關安全規定、從業人員安全訓練、聯合演練等，以確保遊客的安全。

第二，旅宿安全升級，中央及地方聯合進行觀光旅館不定期稽查與督導旅宿業管理，旅館餐飲服務之衛生品質，落實防疫清消，打造安全友善、智慧服務空間的優質住宿環境，加強旅宿的乾淨、衛生，讓遊客能「住得安心、玩得開心」。

第三，遊程安全升級，旅行社團體旅遊稽查，公布合法旅行社，推動金質遊程，規劃遊程兼具安全與品質，讓遊客可以「放心旅遊、我很滿意」。

第四，好行安全升級，觀光局每年評選優質客運旅運業者加入台灣好行，行車安全有保障，並加強車內清消等防疫措施。配合交通部公路總局合作推動電子化票證功能，地方政府亦共同參與台灣好行升級轉型，提升整體服務及安全品質，鼓勵旅客更願意選擇於重要交通節點轉乘台灣好行便捷地進入景點，「一路暢遊平安行」。

觀光局也結合中央相關部會、直轄市及縣市政府以及轄下各國家風景管理處，針對轄管景區內遊憩特性，於111年度旅遊安全宣導週（111年3月13日至3月19日）期間舉辦旅遊安全宣導活動、研習、訓練等，提醒旅客務必選擇合法旅行社、合法住宿設施並旅行前、旅行中注意安全，落實旅遊安全防護。

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