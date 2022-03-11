LIVE／陳時中鬆口1個月後有望解封　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。隨著疫情趨緩及疫苗覆蓋率提升，專家預估1個月後解封策略逐漸明朗，指揮中心指揮官陳時中坦言「是有這個可能」。另外，第26期疫苗預約中午截止，相關情況預期記者會中說明。

指揮中心昨日公布國內本土個案無新增，這也是相隔68天後本土再加零。陳時中在記者會上表示，傳播鏈陸續控制，「我想可以讓大家高興一天，後續還是一天天確實把疫情控制住。」

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疫情趨緩，防疫限制也陸續鬆綁，指揮中心更宣布我國進入「防疫經濟新模式」。不過，口罩相關政策仍僅有部分場合可拿下，大眾運輸則是雙鐵開放飲食，但沒吃東西依舊要戴上，何時有望達成大眾運輸免戴口罩？陳時中則說，「沒有這樣的時刻表。」

有專家預估1個月後解封策略逐漸明朗，陳時中今日上午在立法院受訪時坦言，「是有這個可能」，1個月大概情況會更清楚，疫情如果沒有新的變種的情況，全球疫情趨緩，六大區域中，只有西太平洋區域還在往上，其他都在下降。

另外，疫苗打氣持續疲弱，第26期預約今日中午截止，但到昨日下午5點為止僅18.1萬人預約，當中符合65歲以上可領取500元獎勵者有7523人，相關情況預期記者會中說明。

