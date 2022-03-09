請喪假打卡美食！主管懷疑在說謊　他回傳「阿嬤的遺容」網戰翻

▲網友請喪假被主管懷疑是假的。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「主管懷疑我在說謊！」一名網友因阿嬤過世而向公司請了喪假，然而卻因訃聞還沒印好，加上吃飯打卡，而被主管懷疑說謊，要他繳交其他證明文件；對此，他就出奇招，擲筊取得阿嬤同意後，拍攝阿嬤遺容並傳給主管看。貼文曝光後，引發廣大網友討論。

這名網友請好友在臉書社團「爆廢公社」代為發文，提到阿嬤過世後，他就向公司請了喪假回老家，由於他要負責買祭拜的祭品，所以就去阿嬤生前愛吃的小吃攤買，也順便把自己餵飽，並「拍照打卡在自己個版」。

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當時，因為訃聞還沒印好，所以無法提供證明給公司。而該網友的打卡文發出後，主管就懷疑他在說謊，要求出示其他證明。面對主管質疑，該網友擲筊詢問阿嬤「可不可以拍祂遺容給主管？」取得同意後，他就將照片回傳給主管。

主管收到照片後，大力責備說「很晦氣！」接著要求喪事期間不要發布美食文，否則其他同事觀感不佳，「不刪文會帶來不良影響。」對此，該網友就不解，「所以我要刪除嗎？」他真的很想知道自己的行為有沒有問題。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不近人情，事後補就可以」、「就知道是因為什麼請假，為什麼還要管這麼多？誰規定不能拍照的，這些過程都是紀念，住海邊喔」、「之前請生理假，主管說要證明我不知所措」、「家人死亡不能好好吃飯？悼念是屬於自己的私人情感，為什麼要讓別人知道」、「我是覺得既然有合理的喪假可以請，他要去做什麼公司也管不著」、「個版干公司X事」。

不過也有些網友認為，發文確實有點高調，「主管好心給方便，但美食照變成隨便的證明，刪了吧」、「為了避免不必要的誤會，你請喪假還這樣高調打卡，後面再被人議論何必呢」、「既然您都知道是請喪假了，就低調一點」、「很明顯是觀感不佳問題」、「觀感問題，低調可以省很多事」。還有網友表示，真的不要加同事好友，「社群軟體不加同事才是對的」、「臉書不要加公司閒雜人等」、「在職最好別加公司的人，省很多事」。

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