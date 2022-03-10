投蔡英文是「817萬不用腦筋的人」　洪秀柱：害台走入絕境像烏克蘭

▲洪秀柱日前赴陸參加北京冬奧，與中國全國政協主席汪洋會面。（圖／翻攝 洪秀柱臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，讓不少政治人物、民眾聯想到兩岸問題。對此，國民黨前主席洪秀柱表示，民進黨政府每天挑釁中國，就算中國的軍機進入我防空識別區，只要提醒就好，並痛批民進黨、蔡英文現在的言行都是讓台灣走入絕境，投給蔡英文的人「就是817萬不用腦筋的人」。

洪秀柱接受《德國之聲》專訪，被問及中國軍機不斷進入我防空識別區一事，洪表示她有和中國全國政協主席汪洋提及，認為這種「做法是幫倒忙」，「今天不是說台灣人不要統一，我說我最希望趕快統一啊」，但許多人想統一卻又怕之後改變制度，大陸應該要想出讓台灣人安心、安居樂業的方式。

此外，她反問《德國之聲》記者，我們的空軍也有去過中國的防空識別區，現在對方來了，「你要不要對付他？」，而記者回應「作為一個民主自由的政體，台灣能做的事情就是飛機升空提醒說『你已經進入了我防空識別區。』洪立刻說，「對，那以後你就經常提醒他嘛。」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



洪秀柱認為，韓國瑜以552萬票輸給蔡英文的817萬票，主因在於民進黨很會選舉，對於話術在行，除了改變教育制度之外，還將挺綠塑造成「時尚」、「流行」，卻也逐漸讓台灣走入絕境；她舉例烏克蘭總統澤倫斯基，「他是愚蠢還是聰明呢？他的所作所為是害烏克蘭了還是救烏克蘭呢？這個很多事情你要從方方面面去探討。」

對此，《德國之聲》記者提問，洪是認為蔡英文操控人心才得到817萬票嗎？是否太小看817萬人的民意投票結果。對此，洪秀柱表示，她認為蔡英文的確是透過大內宣、大外宣及控制媒體洗腦、操縱人心，並認為投給蔡英文的「就是817萬不用腦筋的人」。

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