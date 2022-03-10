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直送來台吸引哈日族狂買　日本大國藥妝公開台灣最愛5大保健品牌

日本大國藥妝店台灣線上專賣店（圖／翻攝自大國藥妝店網站）

▲受到疫情影響不能出國，線上藥妝店成為哈日族補貨的選擇。（圖／翻攝自大國藥妝台灣線上專賣店）

記者洪菱鞠／台北報導

很多人盼著能出國玩的那一天，但在疫情影響下，只能再等等，不過對於哈日族、哈泰族來說，透過線上藥妝店或跨境購物網站，照樣能補貨藥妝、零食，不受影響，而業者為搶跨境商機，也祭出滿額免國際運費優惠，吸引訂單持續增加。

大國藥妝店推出台灣線上專賣店後，大國藥妝日本橋5丁目店店長池田指出，統計2月整體業績大幅領先1月份，成長50%以上，其中日本保健品牌一直是台灣人的最愛，分析熱賣的5大保健品牌，分別為大正製藥、白兔牌、ARINAMIN製藥、若元、太田等，其他如葉黃素、膠原蛋白、魚油等，增強抵抗力與相關健康保健品銷售緊跟在後。

目前日本仍未全面開放邊境讓觀光客入境，大國藥妝店從線上搶攻哈日族，限定食品、保養品享6～7折優惠外，3月活動也推出每筆訂單滿1萬日圓（約台幣2,600元）以上、4公斤以內，享有免費國際運費，並將舉行線上賞櫻直播會，預計在3月底或4月初陸續在關西地區直播，同時於直播發送限時限量折價券。

草莓網（圖／翻攝自草莓網）

▲草莓網目前全館消費滿1500元免運費。（圖／翻攝自草莓網）

疫情期間不能出國，想買國外品牌美妝、保養品或香氛，東森購物旗下跨境美妝電商「草莓網」也是很好的入手管道，主打擁有來自800多個品牌、超過33,000款產品，用免稅價格就能購買各項美妝保養品，目前全館消費滿1500元免運費，可省下一筆國際運費外，女王購物節活動期間，像是資生堂、蘭蔻、Olay、倩碧、Cargo等指定商品，最低3折起，滿額再享額外82折。

PChome Thai泰國購物直送服務正式登台（圖／PChome提供）

▲PChome Thai泰國購物直送服務登台，上線就能買到泰國當地人氣熱銷品。（圖／PChome提供）

另外，泰國也是國人熱門旅遊國家之一，PChome Thai宣布泰國購物直送服務正式登台，引進上百個泰國品牌，涵蓋食品、流行服飾、美妝保養、居家生活、設計師品牌，並提供全中文介面與客服、商品台幣計價、價金含稅金、全程物流貨態追蹤等服務，平均一週空運到貨，目前也推2大開幕優惠，訂單滿1,200泰銖、限重6kg內享免運；3/8～4/17期間，每週二上午10點限量開賣1元精選爆品。

而PChome Thai泰國購物在去年11月已先試營運，進一步觀察除了熱銷零食受到台灣消費者喜愛，泰式料理包、木質類設計品、咖啡、香氛及設計服飾也很受歡迎。

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