　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

競爭對手臉書留言「X你媽」還tag　北投區里長提告贏了

▲▼ 北投區溫泉里里長許智全 。（圖／翻攝自Facebook／許智全）

▲現任北投區溫泉里里長許智全，遭臉書社團「台北之北投幫」 林姓管理者標記留言罵不雅文字。（圖／翻攝自Facebook／許智全）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區溫泉里現任里長許智全（士林北投議員擬參選人），2018年與臉書社團「台北之北投幫」林姓管理員競選第13屆里長時有所紛爭，許向地檢署申告林涉違反選罷法，導致林男心生不滿，在該社團以本人帳號留言並標註許留言：「操你媽」等不雅文字，許不滿提告，刑事部分被依公然侮辱罪，處罰金5000元，民事判賠1萬元。

41歲民進黨市議員擬參選人許智全，同為溫泉里現任里長。日前在臉書發文怒批同選區同黨議員擬參選人「焦糖哥哥」陳嘉行一錯再錯根本是「荒唐哥哥」，最後更嗆陳嘉行「自律、自重，請做好功課，在來吧，請不要一再使用蔡總統肖像來投機取巧、誤導民眾」，也讓該區充滿硝煙味。

深耕北投多年的許智全，是溫泉里連任多屆里長。2018年競選第13屆里長時，與林姓候選人（42歲）有所紛爭，林不滿許到地檢署申告他涉違反選舉罷免法罪嫌，2019年8月15日在自己管理的2萬多人臉書社團「台北之北投幫」因見其他成員討論溫泉里內新設的彩繪牆，竟基於公然侮辱之犯意，公然以帳號「林大君」在該篇彩繪牆討論串下留言：「幹」、「淦李釀勒牢g8」（音近「幹你娘勒老雞巴」）、「操你媽」等不雅文字辱罵許智全。

林男矢口否認有公然侮辱犯行，並辯稱「我沒有在針對許智全，只是情緒性的發言」且強調幾小時後就刪除留言。士林地院認他否認犯行，未與許智全達成和解，依公然侮辱罪，處罰5000元，民事部分日前判林男須賠1萬元。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
KID婚後首現身！　放話要「生3個小野人」
LIVE／俄投「炸彈之父」猛攻　烏平民死傷遍地畫面曝
BMW猛撞8車！26歲男「丟包女友」落跑　真實身分傻眼
忘還YouBike「隔3天才發現」！　名嘴算完租金崩潰
快訊／烏克蘭南部城市「機場驚爆巨響」！　俄軍團團包圍
越南正妹來台變「密醫」！　日賺30萬
蛇蠍美女狠殺包養男！　一家4人共謀殺人手法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男女攀北大武山受傷求救　30人來回花5小時連夜送下山

「有時騷是誇獎」盜正妹夜騎照貼Dcard還亂留言　金門男下場慘

林森北海量酒店妹突斷片！她驗傷驚知遭迷姦　慘淪3P女主怒開吉

瞎男偷開姨丈車出車禍　嫌維修費太貴...直接報廢換9千還花光

北市休旅車撞分隔島側翻　高齡駕駛自曝：邊開邊滑手機查路況

大聯大副總買股票涉內線交易　檢察官認證....眼光神準買了就漲

70歲低收老孝子車禍重傷　暖警引介善心資源代顧90歲失智母

「打電玩」對7少年伸狼爪遭重判　前士官延長羈押2個月

競爭對手臉書留言「X你媽」還tag　北投區里長提告贏了

大寮白骨命案！只為20萬債務竟灌毒剪指　凌虐31小時致死棄屍

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

男女攀北大武山受傷求救　30人來回花5小時連夜送下山

「有時騷是誇獎」盜正妹夜騎照貼Dcard還亂留言　金門男下場慘

林森北海量酒店妹突斷片！她驗傷驚知遭迷姦　慘淪3P女主怒開吉

瞎男偷開姨丈車出車禍　嫌維修費太貴...直接報廢換9千還花光

北市休旅車撞分隔島側翻　高齡駕駛自曝：邊開邊滑手機查路況

大聯大副總買股票涉內線交易　檢察官認證....眼光神準買了就漲

70歲低收老孝子車禍重傷　暖警引介善心資源代顧90歲失智母

「打電玩」對7少年伸狼爪遭重判　前士官延長羈押2個月

競爭對手臉書留言「X你媽」還tag　北投區里長提告贏了

大寮白骨命案！只為20萬債務竟灌毒剪指　凌虐31小時致死棄屍

世界跆拳道聯盟也加入制裁普丁！　撤銷他黑帶九段榮譽證書

LINE Bank、一卡通MONEY可互通了！　儲值、提領免手續費

10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋　外交部：安排搭周四班機返台

男女攀北大武山受傷求救　30人來回花5小時連夜送下山

今日烏克蘭明日台灣？　蘇貞昌批：這樣比擬不倫不類

他率領「車臣殺人機器」出戰：隨時可為普丁而死！曾躲過5次暗殺

KID婚後「每天都很幸福」　首現身放閃放話要「生3小野人」　

俄軍血腥轟炸！神人1招「掌握烏俄戰況」　紅點遍布爆鼻酸

俄兵投降可拿500萬！鄉民揭「戰爭1現況」笑了：吸引力很小

說．流行／CHANEL下個斷貨王「22 BAG」！命名由來、超燒元素一次看

社會熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

三立老總派人到南非見一幕傻眼　決定告辣媽主播

辣媽主播海削三立老總1.5億手法曝

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

越南女移工日賺30萬！變密醫爽數鈔票直播整形手術

向妻訴經濟壓力大　新北包商16樓墜亡

辣媽主播海削1.5億一句話露餡　南非關鍵議員曝光

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

男坐路中間　休旅車直接撞上慘死

「雙寶媽」正妹移工不倫戀曝光　變密醫炫富

BMW猛撞8車　26歲男丟包女友

三重惡火！　婦「全身15%燒傷」命喪浴室

蛇蠍女一家4人狠殺包養男　強盜殺人起訴　

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

更多熱門

相關新聞

10多名男女聚集砸車！車主：報廢前錄影留念

10多名男女聚集砸車！車主：報廢前錄影留念

北投警方在27日晚上接獲報案，在大度路上有大批不明人士聚集，且對著一台轎車猛敲，警方獲報趕往現場，發現確實現場有10多名男女聚集，還有1台被砸毀的福特轎車，最後車主出面表示，因為車子要報廢，所以找朋友拍砸車影片留念。

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

稱馬英九收政治獻金不須登報道歉　違憲

稱馬英九收政治獻金不須登報道歉　違憲

捐350換二手CK包嫌貨爛　惡女公審下場出爐

捐350換二手CK包嫌貨爛　惡女公審下場出爐

朋友北投33坪公寓「1600萬便宜賣」　網嗨喊：不買後悔

朋友北投33坪公寓「1600萬便宜賣」　網嗨喊：不買後悔

關鍵字：

妨害名譽北投里長損害賠償許智全溫泉里

讀者迴響

熱門新聞

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

陸外交部：台灣不關日本的事

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

大學生出遊帶隊同學騎好快怎辦

俄國陣亡士兵「最後對話」曝光　網看完淚崩

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面