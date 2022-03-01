競爭對手臉書留言「X你媽」還tag　北投區里長提告贏了

▲現任北投區溫泉里里長許智全，遭臉書社團「台北之北投幫」 林姓管理者標記留言罵不雅文字。（圖／翻攝自Facebook／許智全）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區溫泉里現任里長許智全（士林北投議員擬參選人），2018年與臉書社團「台北之北投幫」林姓管理員競選第13屆里長時有所紛爭，許向地檢署申告林涉違反選罷法，導致林男心生不滿，在該社團以本人帳號留言並標註許留言：「操你媽」等不雅文字，許不滿提告，刑事部分被依公然侮辱罪，處罰金5000元，民事判賠1萬元。

41歲民進黨市議員擬參選人許智全，同為溫泉里現任里長。日前在臉書發文怒批同選區同黨議員擬參選人「焦糖哥哥」陳嘉行一錯再錯根本是「荒唐哥哥」，最後更嗆陳嘉行「自律、自重，請做好功課，在來吧，請不要一再使用蔡總統肖像來投機取巧、誤導民眾」，也讓該區充滿硝煙味。

深耕北投多年的許智全，是溫泉里連任多屆里長。2018年競選第13屆里長時，與林姓候選人（42歲）有所紛爭，林不滿許到地檢署申告他涉違反選舉罷免法罪嫌，2019年8月15日在自己管理的2萬多人臉書社團「台北之北投幫」因見其他成員討論溫泉里內新設的彩繪牆，竟基於公然侮辱之犯意，公然以帳號「林大君」在該篇彩繪牆討論串下留言：「幹」、「淦李釀勒牢g8」（音近「幹你娘勒老雞巴」）、「操你媽」等不雅文字辱罵許智全。

林男矢口否認有公然侮辱犯行，並辯稱「我沒有在針對許智全，只是情緒性的發言」且強調幾小時後就刪除留言。士林地院認他否認犯行，未與許智全達成和解，依公然侮辱罪，處罰5000元，民事部分日前判林男須賠1萬元。