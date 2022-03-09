鄉下柑仔店半夜遭開槍強盜　被害人臉中數槍...還好是玩具槍

▲內埔警分局起出張姓男子作案工具等物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉一間柑仔店日前遭一名持槍歹徒入侵，要求店家交付財物未遂，連開數槍，幸歹徒所持玩具槍，轄區內埔警方獲報查緝，鎖定張姓男子涉案，發現他作案前更換偷來機車車牌逃避追緝，報請檢察官指揮偵辦，循線逮獲，查出他另涉及多起竊案，訊後依強盜等罪嫌送辦，檢察官向法官聲請羈押獲准。

內埔警方日前凌晨3點多接獲民眾報案，瑪家附近有一間柑仔店遭歹徒持槍進入搶錢，由於案發地點為鄉下純樸地區，案發後引起地方居民關心及討論，避免民眾恐慌及地方治安，縣警局長劉印宮立即下令成立專案小組展開調查。

警方調查，發現案發當日凌晨店內只有1人顧店，歹徒入侵前先在路口觀望無人往來後，持槍進入店內要求交付錢財，被害人不從，被歹徒連開數槍，所幸是玩具槍，僅造成臉部多處輕傷，沒有大礙。

警方獲報成立專案小組，過濾了大量監視器畫面，鎖定一名懸掛失竊機車牌作案的張姓男子涉案，為了躲避追查，張嫌會在預備犯案前才會更換竊來的車牌，警方深入追查，張嫌不僅犯下強盜案，更在萬巒地區犯下多起車內財物竊盜案，在蒐證完備後，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，向法院聲請搜索票、拘票前往拘捕張嫌到案，起出做案用衣物、工具、玩具槍、竊盜贓物等，訊後依強盜等罪嫌移送法辦，建請羈押獲准。

內埔警分局長莊順智表示，維持地方治安是警察職責，惟較偏僻的場所、深夜較無人煙的商店等，呼籲民眾可以自行加裝監視器、紅外線感應燈、警鳴設備、阻隔器材等，這些物品都可以增加犯案難度，更可避免讓自己成為歹徒下手的目標。