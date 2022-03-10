民進黨執政6年5次大停電　李貴敏：蔡英文政見跳票

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，不只讓民怨沸騰，產業界也跳腳。國民黨立委李貴敏抨擊，民進黨執政近6年來已有5次全國大停電，政府「2025非核家園」政策已經全面跳票，更不可能達成2050淨零碳排目標。

李貴敏表示，3月3日全台大停電，讓各界感到台灣的電力供應竟是如此脆弱，政府不思改進、徹底檢討，只會在停電、斷電、缺電的文字上打轉。

李貴敏指出，民進黨執政近6年來已有5次全國大停電，光是經濟部長王美花任內就有3次百萬戶重大停電。電力供應不穩、區域供電失衡已是不爭的事實，也是國內廠商乃至於外商之所以憂心忡忡的原因。

根據美國商會這份調查，能源政策方面，不但將近8成的美商對於供電穩定表示擔心；也有超過7成的美商質疑電壓穩定性；逾6成優心電力成本；更有7成3的美商擔心民進黨政府的綠能進展。李貴敏砲轟，這是來自美國商界的關切，民進黨政府還想繼續推託卸責嗎？

此外，根據台灣能源政策規劃，2025年再生能源將佔20%，燃氣佔50%，燃煤30%。李貴敏指出，偏偏天然氣價格容易波動、儲存不易，靠它供應全台5成的電力，不是不切實際嗎？一旦台海緊張，港口被封鎖，天然氣運輸船無法入港；台灣難道要自動停電、看天吃飯嗎？

最後，李貴敏表示，產業經濟發展非有電不可，政府「2025非核家園」政策已經全面跳票，更不可能達成2050淨零碳排目標。拜託行政機關面對現實，扛起責任，改變失敗的能源政策，以確保穩定供電及全民用電權益。也拜託別再為缺電找藉口，也千萬別再讓跳電、缺電成為台灣的生活日常吧。