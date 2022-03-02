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社會 社會焦點 保障人權

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

▲▼蕭女（右）因涉及竊盜案遭逮，被查出為了1萬元將名字改成「亮搞玩」。（圖／翻攝Facebook亮搞玩）

▲蕭女（右）因涉及竊盜案遭士林地檢署起訴，被查出為了1萬元將名字改成「亮搞玩」，目前揹著新名字入獄服刑中。（圖／翻攝Facebook亮搞玩）

記者黃宥寧／台北報導

蕭女因缺錢從台北偷到彰化連續犯下多件偷竊案，去年初更為了1萬元參加YouTuber「亮搞玩」改名活動。前年4月她甫出獄，賊性不改在同年12月到南港運動中心，竊取徐姓民眾置物櫃內的背包，並持信用卡赴銀樓刷12800元買金戒子，被依詐欺等罪起訴，目前因其他竊盜案於女子監獄服刑中。士林地院審結，判處蕭女有期徒刑11月。

去年3月間，台灣連鎖餐飲店「壽司郎」推出名字有「鮭魚」就可免費吃的活動後，全台掀起各式各樣的瘋狂改名活動，當中YouTuber「亮搞玩」也推出相關活動，希望能夠找到名字是「亮搞玩」同音同字的民眾，且當場查驗身分證後即送出1萬元。

竊盜慣犯的41歲蕭女也參與該活動，並在「亮搞玩」影片中，大方承認「就為了一萬塊」，但也因她是通緝犯，整部影片只有她遭打馬賽克，事後她也順利拿到獎金一萬元。

▼蕭亮搞玩因多起竊盜案，目前於女子監獄服刑中 。（圖／翻攝Facebook亮搞玩）

▲▼ 蕭亮搞玩 。圖／翻攝Facebook亮搞玩）

前年12月17日下午蕭女到南港運動中心，竊取徐姓民眾放在健身房置物櫃內的後背包，包包裡裝價值5萬多元相機、價值6000元手機、7000元外套、信用卡4張等。

蕭女拿到信用卡後，前往萬華區連鎖便利超商連刷3筆2萬元失敗，便轉戰萬華區某銀樓刷1萬2800元購一枚金戒子，再度刷7萬2000元卻刷不過。

警詢時，蕭女表示是以徒手用力將置物櫃打開竊走徐姓民眾物品，法院行準備程序庭勘驗監視器，因行竊女子戴口罩僅露出上半部面容，蕭女竟矢口否認那不是她，但由於她臉型輪廓、外貌、穿著、及隨身攜帶的黑色袋子，均與她相符，因此認定就是蕭女本人。

合議庭考量她竊得6萬9100元物品及盜刷信用卡，且執行完畢不到1年再犯，未有悔意，依竊盜罪，累犯，處有期徒刑6月、非法由自動付款設備取財未遂罪，累犯，處有期徒刑3月、行使偽造私文書罪，累犯，處有期徒刑4月，應執行有期徒刑11月，可易科罰金。

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