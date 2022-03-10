「羅宋湯」來自烏克蘭？　蔡易餘拍影片：該改名「烏克蘭英雄湯」

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，烏克蘭人民挺身奮戰，引發世界關注。民進黨立委蔡易餘10日透過臉書分享影片，親手製作烏克蘭湯品「羅宋湯」，並指以前上海人用俄羅斯的英語「Russia」命名這道湯品，現在應該正名為「烏克蘭英雄湯」，以此力挺烏克蘭。

▲蔡易餘呼籲「羅宋湯」應該更名為「烏克蘭英雄湯」。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

蔡易餘表示，為表達對烏克蘭支持，他與台南市議員擬參選人王宣貿、新北市議員擬參選人張嘉玲一起拜訪大廚黃育芯，製作烏克蘭道地的湯品，還要將從過去中國上海所命名「羅宋湯Russian Soup」，來正名為「烏克蘭英雄湯」，這道湯品非常好喝，推薦給大家，也希望戰爭能夠盡速和平，恢復民主、自由的價值。

蔡易餘也說，早年羅宋湯傳到上海，上海人因為俄羅斯的英語為「Russia」，「俄羅斯湯」就以音譯取名為「羅宋湯」，但是羅宋湯並不是來自於俄羅斯，而是來自於烏克蘭，在烏克蘭羅宋湯被稱作「борщ」，寫成羅馬字就是「Borshch」，是烏克蘭人吃了幾百年的餐桌主食，至於為什麼會變成羅宋湯（Russian Soup）呢？這是因為，烏克蘭跟俄羅斯在隔壁，傳到俄羅斯以後再經由俄羅斯傳到東方，才會變成「羅宋湯」。

回顧過去，俄羅斯外交部曾在2019年5月透過推特行銷「俄羅斯羅宋湯」，當時引發烏克蘭網友群體抗議，批評俄羅斯「文化剽竊」，強調羅宋湯應該是屬於烏克蘭的。