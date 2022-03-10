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女兵為何免教召？14天最硬教召清一色男性...國防部低調曝原因

▲▼劉香慈,小嫻,楊晴出席 TVBS全新八點檔《女兵日記》記者會。（圖／記者張一中攝）

▲俄烏戰爭讓國內開始出現延長義務役、女生服兵役的聲浪。圖為《女兵日記》。（示意圖／記者張一中攝）

文／林依榕整理／今周刊

俄烏戰爭爆發讓台灣全民的國防安全意識升高，近來社會上有不少延長義務役役期、女性納入徵兵制的聲浪，隨著首批14天新式教召的實施，清一色都是男性，也被探討為何女兵沒有被教召？

對此，國防部於記者會說明，針對役期延長、女性納徵兵制的相關議題，都已在著手研議。但女兵沒被教召一事，是因為國軍「訓能及訓量有限制」，暫時無法召訓女性同仁。

隨著號稱「史上最硬14天教召」展開，國內出現不少針對兵役的改革聲浪，認為現在4個月的義務役役期過短，無法有充足的訓練成為合格戰力，建議應該要延長役期。

另一方面在烏俄戰爭中，烏克蘭女性挺身從軍保家衛國，也讓台灣部分民眾認為，女性應該也要納入義務役徵兵的範圍內。

對此，國防部長邱國正強調，國防部一直都有參考上述這些意見，也早有一個編組在研議相關訊息，尤其當前環境是一個很重要的因素，民調也是參考的基礎之一，但他坦言「年齡層」也是一個考量關鍵。

只靠14天教召難治「根本」　為何女兵免教召？

▲國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將。（圖片來源：軍聞社提供）

以目前役期暫無延長的情況下來看，外界關心只靠14天「最硬」教召根本用處不大，國防部軍事訓練處長少將劉慎謨表示，其實教召的目的就是要保持後備戰力精壯、熟悉作戰環境，台澎防衛作戰的特點就是「處處是戰場、時時作訓練」，依「後退先用」原則，由剛退伍人員優先選用。

至於台灣兵役目前採「徵募並行」，有不少自願役女兵退役，但在教召中青一色都是男性，難道女兵有免教召特殊原因？

全民防衛動員署動員管理處長少將俞文鎮說明，每年教召訓量大約11萬人，後備部隊僅訓練約一半的比例，在整個訓能跟訓量不足的情況下，暫時無法召訓女性同仁，未來提升後不排除納入研討。

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