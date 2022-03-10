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快訊／打疫苗領500元獎勵今上路！打氣是否提升　陳時中14:00說明

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3/10）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。今起至4/10為止，65歲以上長輩、55歲以上原住民等族群，只要完成疫苗接種，不論是一、二、追加劑，都會提供500元（含）以下衛教品，藉此提高高風險高齡者疫苗接種；另第26期1922平台疫苗預約中，相關情況預期記者會中說明。

▲▼高端疫苗,追加劑,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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▲政府為鼓勵高齡者打疫苗將祭出獎勵。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心表示，為再鼓勵尚未接種1、2劑或追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者儘速踴躍前往接種，地方政府可自今年3月10日起至今年4月10日止，加碼提供500元（含）以下衛教品，請長者儘速踴躍前往接種，以獲得保護力。家中長者於其身體狀況較穩定時，家屬可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間，協助陪同就近前往接種。

指揮中心說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約83.0%，第2劑約77.2%，追加劑約44.3%，其中65歲至74歲長者第1劑為86.6%，第2劑為82.5%，追加劑為64.9%，而75歲以上長者第1劑接種率仍僅為75.6%，第2劑為69.8%，追加劑為51.4%，亟需再積極提升。接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，呼籲長者儘速前往接種COVID-19疫苗，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。

指揮中心進一步提醒，近期天氣多變，近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

▲▼3/7鼓勵65歲以上民眾接種疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲鼓勵65歲以上民眾接種疫苗。（圖／指揮中心提供）

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