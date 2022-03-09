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今晨7.7℃！8縣市低溫特報　2波鋒面「打招呼」變天時間曝

（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

8縣市「低溫特報」！中央氣象局觀測，今天（9日）清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的7.7度。氣象專家賈新興提醒，下周一及下周五鋒面「短暫打招呼」，台中以北轉有雨。

►今晨至上午低溫區域：
【黃色燈號（寒冷）】
基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

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氣象局表示，今天各地晴朗穩定，僅東半部雲量較多；溫度方面，清晨受冷空氣及輻射冷卻影響，嘉義以北及宜蘭氣溫仍偏低，僅12至14度，台南、高屏及花東為15至17度，感受偏冷，而白天太陽出來後各地明顯回暖，全台高溫預估約23至25度，南部還會再更高一些，感受上舒適溫暖，到夜晚各地溫度約15至17度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，周四至周日環境吹偏東風到東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部雲量較多，偶爾有零星降雨；夜晚清晨仍有輻射冷卻影響，感受較涼，白天太陽加熱明顯，溫度逐日上升，西半部日夜溫差大。

氣象局預報，下周一、下周二各地大多為多雲到晴，北部雲量稍增多，東半部地區仍有零星短暫雨，中南部日夜溫差大。

賈新興8日說，下周一受鋒面通過影響，台中以北轉有雨；下周二至下周四東半部及山區有局部零星短暫雨；下周五鋒面通過，台中以北轉有雨；下周六東北季風再增強。

▼賈新興表示，下周一受鋒面通過影響，台中以北轉有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周四高氣壓影響，各地為晴朗乾爽、日夜溫差大的天氣，北台高溫回升至25度左右，中南部則在28、29度；周四晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫。

吳德榮分析，周五至周日高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率；各地持續回暖，北台高溫回升至28度，中南部更達30度以上，清晨仍有輻射低溫，日夜溫差大，晨間偶有輻射霧影響能見度。

吳德榮提醒，下周一鋒面在減弱的過程中、快速掠過，為北台灣及東半部帶來局部短暫降雨的機率，對其他地區無影響；下周二、下周三又漸恢復為晴朗穩定、日夜溫差大的天氣，東半部偶有零星少量降雨的機率；下周四、下周五另一波鋒面影響，但為期末的模擬，有不確定性，尚待持續觀察。

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