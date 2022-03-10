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五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊還有95%完好無損

▲▼ 遭烏克蘭擊毀的俄軍戰車。（圖／烏克蘭國防部臉書）

▲烏克蘭公布戰果顯示，擊殺的俄軍大約1萬人，與五角大廈公布的情報相符。（圖／烏克蘭國防部臉書）

記者林彥臣／綜合報導

五角大廈公布最新的俄烏戰爭情報顯示，普丁的部隊還有95%完好無損，現在的意圖相當明顯，就是包圍基輔，迫使投降。但是對照俄羅斯當初集結的兵力大約20萬，這項情報幾乎證實烏克蘭所公布的，開戰14天擊斃1萬俄軍的戰果。

根據美國媒體 ABCnews報導，美國國防部的高級官員透露，俄軍入侵的部隊，幾乎全部進入烏克蘭，儘管在戰鬥中已經損失了不少部隊、地面車輛和軍機，但估計這些部隊還有 95% 完好無損。

▲▼俄軍車。（圖／路透）

▲雖然俄軍戰損1萬人，但是還有95%的部隊完好無缺。（圖／路透）

官員指出，在基輔附近的俄軍，幾乎沒有取得什麼進展，除了烏軍在北部頑強抵抗，拖慢俄軍的進軍步伐，另一個原因跟俄軍仍然為後勤補給所困，包括燃料跟食品都短缺。

前往基輔的俄軍主力，能夠抵達的最遠地點，是基輔西北方20英里（32公里）處的霍斯托梅爾機場（Hostomel Airport）此處一直在發生激烈的戰鬥。

官員強調，俄軍的意圖很明顯，有充分的理由評估，他們試圖包圍並迫使基輔投降。

▲▼俄羅斯進攻烏克蘭首都基輔的戰局仍陷入膠著。（圖／路透社）

▲俄軍的意圖就是包圍基輔並迫使投降。（圖／路透社）

官員還提到，俄軍在烏克蘭南部取得比較多戰果，俄軍從克里米亞朝西北方推進，進攻尼古拉耶夫（Mykolayiv），雖然有人推測俄軍打算佔領此處，在從北方進攻港口城市敖德薩（Odesa），因為兩棲部隊也會進攻此處，但是目前沒有看到任何兩棲部隊登陸的證據。

這位官員還解釋設立禁飛區的問題，「烏克蘭北部和南部，大部分的領空都處於俄羅斯的地對空飛彈保護傘範圍之內」。

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