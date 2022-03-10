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分手後「想跟12星座當朋友」先等等！認清他們「斷聯背後」的辛酸原因

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲「分手後繼續當朋友」的境界，不是每個人都能達成。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

當感情走到盡頭，和平分手之中，有人可以瀟灑地重回友人關係，當然也有人選擇高唱「分手後不做朋友」。能不能退回偶爾聯絡的朋友關係，固然得看這段感情是如何收場，不過就算是在雙方同意下完結關係，也有人認為「人生沒有必要再多一個朋友」而敬謝不敏。《星座好朋友》就根據12星座的不同性格，剖析他們「無法跟前任當朋友」的原因。被前任斬斷聯絡的話，可別想太多，或許對他們而言，這就是對於兩人最好的安排與結果。

獅子座、天蠍座、魔羯座／愛得掏心掏肺，就要分得俐落乾脆
這組星座無法接受「分手後還是朋友」的主要原因，不外乎因為當初實在愛得太用力，對於這樣一個曾經掏心掏肺付出的對象，突然要回到朋友的模式相處，的確讓人有點不知所措。既然當初愛得炙烈，若是無法繼續以情人的關係走下去，那麼不如俐落乾脆地整理好自己的感情。

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也正是因為當初留下太多回憶，心思其實細膩的他們也會認為，如果繼續以朋友的名義待在對方的生活中，對於彼此沒有意義，甚至還是種叨擾，只會徒增不必要的困擾，與其如此不如好聚好散，讓這一段感情以最適宜的方式畫下句點。

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

牡羊座、金牛座、射手座／只有這樣才能把你忘記
牡羊座、射手座平時看起來沒什麼心機，做事又大咧咧，第一印象就是個能和前任繼續保持友好關係的星座，更別提固執又重感情的金牛座，怎麼會果斷與前任斷絕聯繫？其實用情至深的他們與多數人一樣，平時看起來很堅強，也是肉做的心和一般人一樣脆弱易傷。

即使是走過與前任經過的路、吃著曾經與前任一同品嚐的食物，都能令他們觸景傷情，原本釋懷的感情又再度被提起，對他們來說，以這樣的心態與前任繼續做朋友，很容易一不小心又越過友情的界線。既然如此，不如不再聯絡、不再見面，也才能真正把傷療好、把對方忘記。

巨蟹座、處女座、雙魚座／沒有辦法笑著祝福你
雖然不是分手後馬上就無縫接軌，但分手後的戀人終究會投入到下一段感情，乃是不爭的事實，但對於這組星座來說，最難受的莫過於就是看著前任和下一任對象放閃啦！尤其是曾經愛得那樣深的前任，即使已經療癒好自己，仍是無法看著他們在FB、IG上傳和另一個人甜蜜的生活。

能不能微笑地祝福前任，其實都是個人的選擇，並不是一定要「大大方方」的才是有風度的表現。因此對於這組星座來說，既然無法勉強自己，那麼各自過好自己的生活就好，或許這就是他們最難能可貴的體貼與祝福。

▲▼愛情,情侶,男女,劈腿,分手。（圖／翻攝自pakutaso）

雙子座、天秤座、水瓶座／情人變朋友真的很尷尬
都是風象星座的這一組，總是讓人抓不住他們當下的想法，其實真正熟悉他們的人都知道，這組星座看似好相處，卻總會有某些特定的點上感到尷尬，和分手的前任若無其事地相處，就是讓他們苦惱的尷尬點之一，因為對他們來說真的太難做到了！

戀人畢竟是比朋友更「了解透徹」的人，這樣「裡裡外外」都熟悉的人，當然是不可能很自然地重回朋友行列，既然無法像面對其他朋友那樣，自由自在地對面前任，那麼分手後逐漸減少聯繫，對他們來說就是最好的結果。

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