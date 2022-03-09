里長帶人妻入住湖景套房！砸80萬投資她開店　正宮見親密影照崩潰

▲小花被判賠10萬元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

台北一名里長「阿傑」（化名）與妻子結婚多年，卻於2020年起時常晚歸、藉故離家，讓妻子心生懷疑，之後又發現阿傑與一名女子「小花」（化名）共遊日月潭、同宿一房，甚至還在公共場所親密摟腰，讓她身心大受打擊，因此向法院提告。對此，台北地院審理後，依法判小花應賠償其10萬元。

元配主張，自己與阿傑結婚多年，婚後仍竭力兼顧家庭與事業，一心與對方共同經營圓滿家庭生活，但對方卻於2020年起經常晚歸，回家後也時常藉故出門，返家後也是訊息電話不斷，這才知道對方因為投資餐廳，而結識了小花，從此之後經常接送對方，甚至還於2021年2月一同到日月潭出遊，並投宿同一間房間，期間還於公共場合牽手、摟腰舉止親密、毫無避諱，行為已經踰越男女間一般交往應有之友誼份際。

阿傑妻子表示，自己多次詢問阿傑，得到的卻都是對方藉詞誆稱，導致自己精神不佳、泛性焦慮症、入睡或維持睡眠障礙等，因此決定向小花提告求償70萬元。

小花主張，自己是因為聽朋友說嫁到台灣可以賺錢幫助家庭、改善經濟，但因為丈夫沒有經濟能力可以幫忙，所以才決定依靠自己，而之前自己到餐廳上班時恰巧遇到阿傑，當時阿傑也已經說明自己是有配偶之人，也非常注重家庭，但因為餐廳環境複雜，自己想要以紋綉美甲技能開店賺錢，阿傑才教導自己開店需要證照，自己則利用空閒之餘考證照並到其他紋綉店工作。

小花主張，因為擔心元配心生誤會，因此有介紹對方打網球認識，後續當自己找到合適店面後，有與阿傑協議開立美甲紋綉店，由對方出資80萬，自己以技術充當股份20萬元合作開店，兩人只是合夥人關係，而至於同遊日月潭，也不過是因為久聞風景不錯，與姊妹淘一起前往，由阿傑陪同開車載自己跟姊妹淘，當時阿傑也到朋友家中居住，而至於扶著對方腰的舉動，則是因為當時阿傑在和自己分享影片。

小花堅稱，自己絕無介入家庭之意，且因開店收入有限，絕對無法同意給予阿傑妻子賠償。對此，法官認為，雖然沒有證據可以證明阿傑、小花之間有發生過性關係，但根據影片、照片可發現，小花當街與阿傑摟腰親密行走，且在入住湖景套房時也並未有人同行，因此認定對方確實侵害配偶權，判其應賠償阿傑妻子10萬元。