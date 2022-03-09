　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麻糬咬下爆餡！超商最新「2款芋頭零食」　還變點心麵超邪惡

▲▼最新芋頭零食。（圖／7-11提供）

▲咬下麻糬就能吃到滿滿的芋頭豆沙餡。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

芋頭控準備開吃！就有超商開賣2款超邪惡「芋頭零食」，直接把滿滿的芋頭豆沙內餡包進麻糬裡，先品嚐到Q彈的口感之後就是甜蜜的滋味，且即日起至4/5可享指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折優惠，趕快把握便宜吃一波。

7-11即日起開賣多款零食、糖果新品，其中，芋頭控絕對不能錯過「OPEN!麻糬三兄弟（芋頭）」，為7-11獨家開賣，內餡使用大甲芋頭製成，一口咬下Q彈的麻糬就能馬上吃到香濃的芋頭豆沙餡，且只要花35元就能品嚐這份邪惡滋味。

▲▼最新芋頭零食。（圖／7-11提供）

▲點心麵裡加了大甲芋頭，吃起來帶有清淡的芋頭香，非常涮嘴。

另一款「星太郎點心麵－芋頭口味」也是7-11獨家限定，嚴選台中大甲芋頭加入麵體，口感清脆帶點芋頭淡香，風味豐富多層次，以上品項即日起至4/5可享指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折優惠。

▲▼Lady M推全新洋甘菊慕斯塔，加碼人氣藍莓起司千層、芋頭千層回歸開吃。（圖／Lady M提供）

▲最新洋甘菊慕斯塔開吃。（圖／Lady M提供，下同）

人氣紐約甜點品牌「Lady M」3月起推出全新洋甘菊派塔，是洋甘菊慕斯結合柑橘果醬組合，打造果香、花香的清新口味；同步2款超人氣千層蛋糕也回歸，包括「藍莓起司千層」，層層堆疊的餅皮中鋪滿手工熬煮莓果果醬，佐以奶香十足的Cream Cheese，另一款「芋頭千層」選用台灣芋頭製成芋頭鮮奶油夾進餅皮當中，吃得到芋頭顆粒，即日起限時登場。

▲▼Lady M推全新洋甘菊慕斯塔，加碼人氣藍莓起司千層、芋頭千層回歸開吃。（圖／Lady M提供）

▲芋頭千層蛋糕吃得到芋頭顆粒。

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
朱芯儀「右乳需全部切除」　罹癌術前化療中
具俊曄「7000萬豪宅內裝曝光」　她見臥室驚呆了
裸照外流抓不到駭客！　謝忻曝心境
入夜「急墜10°C」！　冷高壓抵台時間曝
女半裸驚醒「身上有穢物」　看LINE裸照傳2男崩潰
UNIQLO驚傳試衣間產子！　陸長髮妹「手拎胎盤」血染滿地
同事上班嘿咻！他親睹「一高一矮猛晃」　尬做1舉動

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

拒當月光族！盤點5大熱門記帳App　結合遊戲最多人推

麻糬咬下爆餡！超商最新「2款芋頭零食」　還變點心麵超邪惡

抹茶控必吃！全聯合作中村藤吉抹茶名店　8款漸層甜點海外首推

限量開賣！超可愛「縮小版超商物流車」來了　還有門市造型悠遊卡

迷你版超療癒！「Pocky巧克力棒一卡通」賣場就有　全台限量600個

茶包、八寶Q翻！超可愛「豆卡立體悠遊卡」限量賣　還送抱枕毛毯

快來囤貨！超商咖啡飲品全品項「第2杯6折」　連續14天喝到爽

摩斯新推「紅烏龍烤雞珍珠堡」！生日慶咖啡5折、買31送31

手刀開囤！賣場限時「百種零食買1送1」　加碼送現金折價券

天天狂嗑鹽酥雞　全靠「這招」不會胖！？

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

孫拿2萬元供阿嬤去賣場爆買　隱瞞按摩椅價格下單：她喜歡

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

拒當月光族！盤點5大熱門記帳App　結合遊戲最多人推

麻糬咬下爆餡！超商最新「2款芋頭零食」　還變點心麵超邪惡

抹茶控必吃！全聯合作中村藤吉抹茶名店　8款漸層甜點海外首推

限量開賣！超可愛「縮小版超商物流車」來了　還有門市造型悠遊卡

迷你版超療癒！「Pocky巧克力棒一卡通」賣場就有　全台限量600個

茶包、八寶Q翻！超可愛「豆卡立體悠遊卡」限量賣　還送抱枕毛毯

快來囤貨！超商咖啡飲品全品項「第2杯6折」　連續14天喝到爽

摩斯新推「紅烏龍烤雞珍珠堡」！生日慶咖啡5折、買31送31

手刀開囤！賣場限時「百種零食買1送1」　加碼送現金折價券

天天狂嗑鹽酥雞　全靠「這招」不會胖！？

新鋼、榮運等9檔個股　遭列當沖警示

他舌癌初期不敢治！醫驚「脖子全歪」：肺部塞滿腫瘤　不到1個月走了

神秘台灣阿北掏出「1萬美元」現鈔　交給烏克蘭人後消失人海中

花蓮「全台最早賞螢季」3／19登場　走進龍貓隧道看浪漫螢光

她懷孕飽受婆家折磨　宮縮住院崩潰：真的不知道該怎麼辦

陸軍542旅軍卡擦撞BMW肇逃！女車主驚嚇報警　駕駛已到案

3年62人受傷！台東市更生路口科技執法　3／15新增2處啟用

謝佳見自認難搞「本性難移」　懂大S「閃婚原因」：是我也會

「20年沒換」有多難？　新北屋主平均持有「僅1X年」

餐點久等囉！貪吃汪「圍繞鐵軌」排隊拿點心　狗版迴轉壽司萌翻網

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

消費熱門新聞

超商連2周美式、拿鐵第2杯10元喝

天天嗑鹽酥雞　靠「這招」不會胖？

「IG男友」必備心機小道具

4大超商「最新咖啡優惠」懶人包

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

瓶、罐裝可口可樂4／1要漲價了！

賣場上班日湧現CALL客族搶折扣

只有2天！超商4大咖啡飲品推組合優惠

拿坡里「炸雞買10送10」加碼延長了！

超萌「縮小版超商物流車」限量開賣

超商「咖啡買6送6」限時1天開搶

超商咖啡飲品全品項即起「第2杯6折」

摩斯新品上市！生日慶咖啡5折、買31送31

超可愛「豆卡立體悠遊卡」來了！

更多熱門

相關新聞

超萌「縮小版超商物流車」限量開賣

超萌「縮小版超商物流車」限量開賣

終於等到了！就有超商為慶祝會員APP滿5週年，推出限量「1：76紀念模型車」，小巧可愛的物流車上印著超商LOGO，尾板還真的可以動，超級可愛，另外，同步還有限量「門市造型紀念悠遊卡」，有興趣的民眾千萬要把握機會。

超商獨賣台東初鹿「3款超邪惡新品」

超商獨賣台東初鹿「3款超邪惡新品」

超商限定！櫻桃小丸子5款限量周邊

超商限定！櫻桃小丸子5款限量周邊

超商最新2款甜點！波士頓派狂爆芋泥

超商最新2款甜點！波士頓派狂爆芋泥

超商再推2款林聰明沙鍋魚頭鮮食！

超商再推2款林聰明沙鍋魚頭鮮食！

關鍵字：

超商零食超商新品

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

老公具俊曄抵飯店！大S「為記者送飲料解渴」：你們辛苦了

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

謝和弦「不能輸大S」！

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

小嫻交往金剛1年多「再也受不了」！

更多

最夯影音

更多
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面