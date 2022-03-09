麻糬咬下爆餡！超商最新「2款芋頭零食」　還變點心麵超邪惡

▲咬下麻糬就能吃到滿滿的芋頭豆沙餡。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

芋頭控準備開吃！就有超商開賣2款超邪惡「芋頭零食」，直接把滿滿的芋頭豆沙內餡包進麻糬裡，先品嚐到Q彈的口感之後就是甜蜜的滋味，且即日起至4/5可享指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折優惠，趕快把握便宜吃一波。

7-11即日起開賣多款零食、糖果新品，其中，芋頭控絕對不能錯過「OPEN!麻糬三兄弟（芋頭）」，為7-11獨家開賣，內餡使用大甲芋頭製成，一口咬下Q彈的麻糬就能馬上吃到香濃的芋頭豆沙餡，且只要花35元就能品嚐這份邪惡滋味。

▲點心麵裡加了大甲芋頭，吃起來帶有清淡的芋頭香，非常涮嘴。



另一款「星太郎點心麵－芋頭口味」也是7-11獨家限定，嚴選台中大甲芋頭加入麵體，口感清脆帶點芋頭淡香，風味豐富多層次，以上品項即日起至4/5可享指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折優惠。

▲最新洋甘菊慕斯塔開吃。（圖／Lady M提供，下同）

人氣紐約甜點品牌「Lady M」3月起推出全新洋甘菊派塔，是洋甘菊慕斯結合柑橘果醬組合，打造果香、花香的清新口味；同步2款超人氣千層蛋糕也回歸，包括「藍莓起司千層」，層層堆疊的餅皮中鋪滿手工熬煮莓果果醬，佐以奶香十足的Cream Cheese，另一款「芋頭千層」選用台灣芋頭製成芋頭鮮奶油夾進餅皮當中，吃得到芋頭顆粒，即日起限時登場。

▲芋頭千層蛋糕吃得到芋頭顆粒。