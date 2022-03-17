超商獨家！限量「哈利波特周邊」來了　夜光背包、杯子加熱水秒變色

▲魁地奇、學院馬克杯加了熱水會變色。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

粉絲們尖叫！就有超商首度聯名哈利波特，將經典角色結合魔法圖騰，推出一系列居家、外出等限量周邊，同步還與知名品牌合作，打造霍格華滋城堡、金探子、眼睛等超夢幻飾品，且粉絲不用再苦苦集點了，該超商將開放限時2天快閃購活動，可用優惠價直接加購。

▲▼哈利波特熱變色／夜光馬克杯2入組。



7-11將於3/23起展開「哈利波特疾集！魔法現身集點送／門市快閃購」，首推「哈利波特／嘿美娃娃2入組」，為主角哈利波特搭配寵物信差貓頭鷹嘿美Q版造型玩偶；另有「哈利波特摺疊傘」、「哈利波特背包」以及「哈利波特筆記本」，皆使用Q版角色大集合設計，其中背包上的哈利波特標誌還具有夜光功能；「哈利波特熱變色／夜光馬克杯2入組」，杯身特別使用四大學院、護法、魁地奇以及奇獸等象徵性圖騰為設計，並分別有夜光及變色功能，倒入熱水或是在黑暗中更添神秘感。

▲哈利波特、嘿美娃娃觸感超柔軟。

▲▼筆記本、摺疊傘皆為超萌Q版設計。



不僅如此，本次更與知名飾品品牌Bonny&Read合作，飾品設計靈感融入哈利波特經典元素，包括霍格華茲城堡、魁地奇球場上最靈動的金探子、學院遺留下來的聖物、哈利波特最具標誌性的眼鏡跟閃電符號，推出哈利波特「金探子項鍊」、「金探子垂墜耳環」、「圓框眼鏡鎖骨鍊」、「學院創始者遺物手鍊」以及「霍格華茲飾品收納盤」，哈利波特粉絲一定要收。

▲哈利波特背包夜晚會發光。



▲本次集點還有飾品。



為了方便粉絲快速收集全套，7-11將於3/23下午3點起至3/24限時2天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就能直接加購哈利波特限量周邊。

▲Hi-Life VIP APP滿5週年推出紀念模型車、悠遊卡。（圖／萊爾富提供，下同）

為慶祝萊爾富「Hi-Life VIP APP」滿5歲，即日起至4/5祭出「會員5週年慶」活動，打造限量「紀念模型車」，以熱銷物流車款三菱Fuso Canter為主題，設計1：76模型車，細緻仿真外觀細節，就連尾板也可以動，而萊爾富其實曾在2020年推出限量300台30週年紀念車，當時上市不到1分鐘就售完，這次終於又要開賣5週年紀念車，喜歡收集模型車的粉絲們絕對不要再錯過。

▲活動期間憑點數即可以優惠價購買紀念模型車與悠遊卡。

活動期間至Hi-Life VIP APP憑400點即可用299元入手5週年模型車，同時本次活動還有史上第1個Q版「門市造型限量紀念悠遊卡」，憑400點加價250元就能收藏，以上紀念品每位會員皆限購2個，且凡購買模型車或悠遊卡皆可額外再獲得10元購物金（消費滿125元即可折抵）。